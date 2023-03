Depuis qu’il est arrivé au Cercle de Bruges, Hugo Siquet a déjà fait apprécier à plusieurs reprises la qualité de ses centres. Samedi, face à Seraing, le Famennois a aussi montré combien il peut être efficace sur les coups de pied arrêtés. Alors que les Métallos, privés de Cachbach, suspendu, avaient rapidement ouvert le score, l’ancien joueur du Standard a égalisé au prix d’un coup franc parfaitement enroulé et lancé le Cercle vers un succès indiscutable. Il a ainsi inscrit son premier but sous les couleurs brugeoises et même son tout premier but parmi l’élite. Depuis qu’il évolue chez les pros, il n’avait jusqu’ici marqué qu’une fois avec l’équipe B de Fribourg contre Osnabrück, en D3 allemande. En revanche, il compte déjà une dizaine d’assists à son actif. Quant aux Serésiens de Jean-Sébastien Legros, ils s’enfoncent au classement et leurs chances de maintien sont presque réduites à néant. Martin et Guillaume ne sont pas montés au jeu.

Henen blessé

Blessé, David Henen (Courtrai) n’a pas affronté ses anciens équipiers de Charleroi.

Emond sur le banc

Renaud Emond n’a pas quitté le banc du Standard qui a pris la mesure de Westerlo samedi.

Moris arrête un penalty

Face à Eupen, toujours privé pour un certain de Déom, l’Union a renoué avec la victoire (2-1). Anthony Moris a passé une soirée assez tranquille. Mais après avoir commis une faute légère, il a toutefois dû stopper un penalty de Prevljak. Avant de s’incliner dans les arrêts de jeu face au même Prevljak. Guillaume François est entré à la 87e, à la place d’un Lapoussin très combatif.

Statu quo pour Meunier

Tandis que Dortmund continue de gagner et de mener la danse en Bundesliga, la situation de Thomas Meunier ne s’améliore pas. Vendredi, l’Ardennais n’a pas quitté lors de la rencontre remportée par les Borussen face à Leipzig.

Main et inquiétude pour Castagne

À Southampton, chez un mal classé, Leicester a subi un nouveau revers par le plus petit écart et s’est remis en danger dans la course au maintien. Aligné côté gauche cette fois, Tim Castagne a été sanctionné d’une faute de main dans la surface, mais le penalty a cependant été détourné par son gardien Danny Ward. Cela n’a pas empêché la défaite de Foxes trop peu efficaces.