Il était fâché sur notre deuxième mi-temps, bien moins bonne que la première.

Vous avez le sentiment d’avoir perdu contre une équipe qui ne vous était pas supérieure ?

Nous devons clairement tuer le match en première période. Nous avons pris quatre points sur six contre Chaumont et Vaux-Noville sans bien jouer. Là, on réalise une grosse première mi-temps et on ne récolte rien. C’est frustrant. Puis il y a quelques faits de match qui n’ont pas tourné à notre avantage. Sur le premier but de Gouvy, Devillet me semble légèrement hors-jeu. Mais bon, c’est passé. Il faudra relever la tête contre Arlon. Si on ne perd pas, on remporte la deuxième tranche.

La sortie de Logan Reichling à 25 minutes du terme a orienté la fin du match, selon vous ?

Possible. Logan est un leader et il n’est jamais facile de remplacer un joueur comme lui. D’autant plus que ce n’était pas notre premier coup dur de l’après-midi. On devait entamer ce match avec une charnière centrale Saint-Mard – Garcia. Le premier a déclaré forfait à l’échauffement, le deuxième a dû sortir après vingt minutes. Pas l’idéal. Le coach a dû par deux fois remanier la défense, d’abord en me faisant glisser dans l’axe, puis en faisant reculer Maxime Nicolas. Nous avons commencé ce choc avec un arrière droit qui n’avait plus joué depuis décembre (Julien Masson) et un arrière gauche qui revenait du ski et ne s’était pas entraîné de la semaine (Alex Petit). On sent que le noyau est un peu étroit. Heureusement que des joueurs de l’équipe B et des jeunes viennent nous donner un coup de main.

En parlant d’Alex Petit, que vous connaissez très bien, comment expliquez-vous son tacle assassin dans les arrêts de jeu ?

C’est du Alex tout craché. Un garçon très calme en dehors du terrain, mais qui peut péter un câble à tout moment sur la pelouse. Je n’ai pas été totalement étonné.

Personnellement, vous aimeriez être champion ?

J’ai déjà connu un titre en P1 avec Meix. J’en garde un super souvenir, c’est toujours chouette d’être champion. Me concernant, je suis prêt à monter en D3. Je n’avais pas fait le pas avec les Mauves, à cause de mes études. Désormais, je suis prêt à tenter ma chance à ce niveau, même si je sais que ce ne serait pas facile. De toute façon, nous en sommes encore loin. Ce n’est pas l’objectif du club cette saison et il nous reste beaucoup de matchs compliqués.