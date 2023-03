Chaumont vient de prendre dix buts en deux matches

Samedi soir face à La Roche, les Chaumontois ont montré un visage plus séduisant que celui affiché la semaine précédente à Longlier. "Je pense même que nous étions dominateurs et que nous avons mieux joué que La Roche, raconte le défenseur central. La différence, c’est l’efficacité. Le premier but, c’est une erreur de notre part. Le deuxième, Olivier Remacle tente une frappe qui s’envole dans les airs avant de retomber dans le but. C’est un peu comme le but que Gruslin nous met avec Bastogne. Quand tu prends deux buts, c’est difficile de revenir dans le match, nous avons tenté, mais La Roche a marqué le troisième assez vite. Les deux dernières roses, c’est anecdotique. Même si te prendre cinq buts à la maison, cela fait mal."

Après ses deux partages face à Arlon et Ethe, Chaumont marque le pas. "C’est dommage de prendre des points contre des gros et de perdre à la maison face à La Roche, soupire Jordan Schinckus. Nous aurions pu réaliser une bonne opération ce week-end en nous rapprochant de Vaux-Noville. Nous ne profitons pas de nos opportunités pour prendre de l’air par rapport aux autres et pour se rapprocher de la huitième place. Et il ne faut pas oublier que par rapport à certaines équipes qui sont derrière nous au classement, nous avons un match d’avance. "

À quatre points de la huitième place

Ce samedi c’est Oppagne qui viendra rendre visite aux Chaumontois. La suite ? Un déplacement à Houffaloise et le derby à Vaux-Noville.

"Il faut engranger, nous n’avons plus le choix. Est-ce que je préfère battre Oppagne ou Houffaloise ? Disons que pour une question de timing, gagner vite, cela ferait du bien. Si nous venons à battre Oppagne, nous reprendrons un peu de confiance pour la suite. Mais je n’ai pas envie d’être battu à Houffalize. Samedi, le but sera en tout cas d’être plus solide derrière."

Avec quatre points de retard sur Vaux-Noville, Chaumont peut encore croire à la huitième place. "C’est Vaux-Assenois ce week-end. Si nous gagnons, un partage dans ce match-là, ce ne serait pas mauvais pour nous, souffle Jordan Schinckus. Maintenant, si nous venons à perdre, j’aime autant voir Vaux prendre les devants pour ne pas que cela revienne trop fort derrière. Ce n’est pas assuré, mais la neuvième place pourrait être synonyme de maintien en fin de saison. Après, si nous continuons à encaisser autant et à perdre, la neuvième place, nous n’y resterons plus très longtemps."