Un Nathan Dubois XXL à Neufchâteau B

Vieux-Campinaire 61 Neufchâteau B 82

Neufchâteau confirme son succès de la semaine dernière face à Tilff et décroche une victoire importante, d’autant plus étant donné les succès d’Andenne et de Verviers.

Samedi soir, les Chestrolais n’auront douté que pendant dix petites minutes. Mieux en place, Vieux-Campinaire fait la course en tête: 11-6, 17-10 et 20-17 (10’). Neufchâteau se réveille dans le deuxième quart-temps. Harvey fait le boulot derrière et de l’autre côté du terrain, Loir, Duquenne et Dubois font le boulot: 28-41 et 33-42 au repos. "Le banc a fait la différence, dit Benoît Bertrand. Thomas et Nicolas sont très bien rentrés. "

Si Vieux-Campinaire s’accroche et revient même à cinq points, Neufchâteau ne tremble pas: 51-62 et 62-81 au final.

"Nathan Dubois a shooté comme une brute, sourit Benoît Bertrand. Chaque fois que l’adversaire revenait un peu dans le match, il mettait un gros shoot pour nous redonner une avance confortable. Nous revenons à égalité avec notre adversaire et nous avons l’average."

Régionale II

Gembloux 96 St-Hubert 75

Si Saint-Hubert avait réalisé l’exploit à l’aller, ce samedi, le groupe de Bastien Gilain est tombé contre plus fort. "Battre Gembloux sans Sedi-Kandi à domicile, c’est possible. Mais aller gagner là-bas quand cette équipe est au complet, c’est plus compliqué ", glisse Bastien Gilain. Les premières minutes sont équilibrées: 6-6, 8-12, 16-14 et 18-18 (10’). Gembloux hausse le ton dans les dix minutes suivantes et fait le trou: 50-35. "Je n’étais pas content sur notre jeu défensif, confie Bastien Gilain. Mais les gars ont bien réagi après la pause." Pendant sept minutes, Saint-Hubert limite Gembloux et revient à cinq points: 56-51 avant que Gembloux ne remette Reconnu et Seki-Kandi sur le terrain. "Ils ont enchaîné les points, dit Bastien Gilain. Ce sont deux gars qui ont le niveau pour jouer plus haut." Saint-Hubert craque dans le final: 96-75.

Nivelles 61 – Arlon 64

Arlon devait gagner, le contrat est rempli et la troupe de Dénis Jacquemin dépasse son adversaire du jour. "En cas de défaite, nous aurions eu un pied en P1. Ici, tout reste possible", commente Denis Jacquemin. Si Nivelles domine les dix premières minutes (14-9), Arlon ne tarde pas à réagir. Lognard égalise, Vukovic suit le mouvement: 14-16, 17-20 et 25-28 au repos. "Nous avons eu un peu de mal face à leur défense, mais de notre côté, nous avons bien bossé défensivement." L’entame du deuxième acte est partagée, mais Arlon reste devant (34-35). Nivelles s’accroche (41-41) avant le panier de Lognard: 41-43 à la demi-heure. Arlon s’envole à 48-58 après un panier de Tiberghien. Nivelles reste au contact, mais Arlon gère les derniers instants: 53-58, 58-61 et 61-64. "Et pourtant, nous avons eu un pourcentage catastrophique aux lancers (6/24)", termine Denis Jacquemin.