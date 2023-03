Tintigny leader par points perdus, Etalle et Sainte-Ode pas à l’abri

Anhée 8 – MF Etalle 3 "Nous n’avions pas une équipe assez compétitive, estime le coach stabulois du jour, Randy Strotz. À cause des absents de dernière minute. Cela joue un grand rôle quand on joue à l’extérieur." Les Stabulois ratent complètement leur entame de match et prennent trois buts en dix minutes. En deux minutes, ils reviennent cependant à 3-2 grâce à Strotz et Arnould, mais Anhée plante un quatrième but pour la pause (4-2). Le manque d’envie se paye cash (6-2). Strotz veut tenter de relancer les siens, mais ce sont les visiteurs qui ont le dernier mot (8-3). Les Stabulois sont antépénultièmes au classement, avec seulement trois unités de plus que la lanterne rouge.

SJS Aubel 5 – Futsal G4 Sainte-Ode 4 Les Ardennais ne font le déplacement qu’à six. "Et avec deux joueurs pas à 100%, regrette le responsable Donovan Hinck. C’était trop peu, surtout dans une grande salle. On aurait pourtant pu revenir avec quelque chose. On est tombé sur un gardien dans un grand jour, mais on a aussi fait des mauvais choix par moments. Et Luka Lapraille nous a laissés dans la partie dans les moments difficiles. Il n’y a pas encore le feu, mais il est temps de se reprendre." Si Sainte-Ode s’offre les premières opportunités, ce sont les visités qui ouvrent la marque, puis doublent la mise avant la pause (2-0). Même s’ils encaissent un 3e but à la reprise, les Ardennais ne baissent pas les bras pour revenir à 4-3 et encore à 5-4. Mais en vain.