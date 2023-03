Supporteurs trop véhéments: match arrêté à Melreux-Hotton

Marloie B 4 – Mageret 0

Les Marlovanais restent en embuscade, à la troisième place. Il ne faut attendre que deux minutes pour voir Al Charif jaillir sur une phase arrêtée (1-0). À la demi-heure, Marchal ajuste un coup franc qui fait mouche, profitant d’une hésitation du gardien (2-0). Déjà auteur de trois buts la semaine passée, Barazouk sort à nouveau de sa boîte pour un doublé en cinq minutes (4-0).

Nassogne 2 – Tenneville 0

Nassogne enchaîne un quatrième succès de rang et six matches sans défaite. En début de partie, Thomas trouve W. Philippe, mais Koroev est attentif. On retrouve Philippe pour une frappe qui arrive dans les pieds de Fallay, qui décale Thomas juste avant la pause (1-0). À la reprise, Nassogne pousse avec Knis et J. Philippe, mais Koroev est toujours au rendez-vous. Il reste un peu plus d’un quart d’heure quand Alié se fait accrocher dans le rectangle et se fait justice (2-0).

Aye 0 – Halthier 1

"On ne mérite pas cette défaite", soupire le coach des Godîs Pierre Pirotte. Le seul but de cette partie tombe à dix minutes du terme quand Bertimes part en contre (0-1).

Petit-Han 2 – Gouvy B 2

"C’est un bon point quand on voit le classement, mais on peut avoir un goût de trop peu car nous avons encore eu de nombreuses opportunités", se désole le coach local. Dès les premiers instants, Thonon ouvre le score (1-0). Les visités galvaudent alors de belles opportunités. A dix minutes du terme, Paquay transforme un penalty contesté par les visités. Burton ajuste ensuite une frappe lointaine (1-2). Petit-Han arrache néanmoins le partage grâce à un auto-goal de Pierre (2-2).

Roy 1 – Waha-Marche 3

"J’ai dû composer avec huit absents et terminer sur le terrain tout comme mon deuxième gardien, précise le coach visiteur Kevin Dachelet. Les joueurs ont retrouvé une mentalité positive et il le fallait pour s’imposer sur ce terrain." Dès les premiers instants, Gauthier trouve la faille dans la défense visiteuse (1-0). Peu avant le quart d’heure, Caculiatu trouve Masson qui rétablit la parité (1-1). Dussart file au but pour prendre les devants et c’est Rahir qui plante le troisième avant la demi-heure. Le second acte se résumera à une bataille d’entrejeu avec quelques arrêts néanmoins déterminants de Roisin.

Érezée 2 – Houffaloise B 1

"Pour la première fois, je pense qu’on ne méritait pas de prendre les trois points", avoue le coach Nicolas Walhain. Malgré cet hommage, Houffaloise réalise une mauvaise opération avec un septième revers de rang. Érezée démarre en force quand Théodore place Fievet sur orbite (1-0). Juste avant la pause, Prévot centre en force et R. Leboutte dépose dans le but (2-0). À l’heure, les visiteurs se relancent avec un penalty transformé par Winand. Philippot sort alors quelques ballons chauds. Il reste dix minutes et Fievet se fait crocheter alors qu’il filait au but. M. Guillaume ne siffle pas la faute et sanctionne les rouspétances du joueur d’un carton rouge.