Ottignies 77 Neufchâteau 64

Le sommet a tourné en faveur d’Ottignies. "Cette équipe était plus forte que nous ce dimanche, il faut avoir l’honnêteté de le reconnaître", indique directement Laura Henket. Si Neufchâteau doit courir après le score (8-4, 14-9), les Chestrolaises sont à égalité à la fin du premier quart-temps après cinq points de Vanbelle: 16-16. Neufchâteau reste au contact jusqu’à 22-18 avant de voir Ottignies élever son niveau. "Nous prenons un 8-0 et nous n’avons jamais vraiment pu revenir dans le match par la suite, commente Laura Henket. Défensivement, nous avons eu du mal à trouver la solution." Pendant toute la seconde période, l’écart tournera autour des dix points (41-32, 53-43, 55-49) avant qu’Ottignies ne creuse l’écart: 67-52 et 77-64 au final. "Nous n’avons plus l’average, mais avec trois victoires de retard sur Ottignies, je pense que nous ne reviendrons pas sur la première place, dit Laura Henket. Mais avec le revers de Huy, la deuxième place reste possible."

Rulles 55 – Alleur 52

Victoire très importante pour Rulles qui désormais deux succès d’avance, et l’average, sur Alleur. Mais les Rullotes ont dû batailler ce dimanche. Endormies pendant vingt minutes, les filles de Mathieu Fivet multiplient les pertes de balle et ratent un paquet de choses faciles sous l’anneau. Rulles reste cependant au contact grâce à Bernard et aux quatre bombes de Fivet, dont une sur le buzzer: 24-28. Rulles reprend mal (24-32). Mathieu Fivet est obligé de prendre un temps-mort et Rulles se réveille. Dans une ambiance de feu, Laffalize met Rulles devant (35-34) avant que Boulard, Jacob et Dumay ne donnent une avance plus confortable: 41-36. Rulles a encore sept points d’avance à cinq minutes de la fin (46-39), mais les Gaumaises laissent Alleur revenir dans le match: 46-44, 48-46 et 48-48 à vingt secondes du terme. La dernière possession ne donne rien. Direction les prolongations où Rulles prend directement l’avance et gère les derniers instants. Jacob transforme un lancer à dix secondes de la fin (55-52) avant que Rulles ne sorte une grosse différence.

Régionale II

Arlon 54 – Courcelles 73

Face au leader incontesté de la série, dix-sept victoires en dix-sept sorties, Arlon a livré une belle prestation. Les filles de Serge François ont même fait la course en tête dans les dix premières minutes ; 11-7 par Lemaire et Chartry, 15-9 et 19-15. Courcelles revient à 22-22, mais Arlon s’accroche avant de voir les Hennuyères arroser à distance: quatre bombes avant la pause (32-39).

Arlon redémarre en force et repasse même devant (44-42) avant de craquer face à l’armada de Courcelles qui plante neuf points de rang: 46-54. Courcelles terminera le travail dans les dix dernières minutes pour s’imposer 54-73. Une défaite qui n’a rien de dramatique pour Arlon qui devra par contre s’imposer dimanche prochain à Ganshoren. "Nous avons bien préparé ce match, dit Serge François. Je suis très content de la manière. Les filles ont vraiment joué en équipe. Les bombes de Patelli en fin de première période ont fait mal, mais nous n’avions que dix points de retard à quatre minutes de la fin. Le score est un peu sévère."