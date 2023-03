P3A: Messancy et Sainte-Marie empilent les buts

Signeulx 2 – Ethe B 8

Pacolli profite d’une passe en retrait trop courte de Fonck (0-1). Bregge double la mise et Collin suit (0-3). N. Desjardin réduit l’écart sur un centre de Pierret (1-3). Collin répond (1-4). Après le repos, Pacolli file en profondeur dribbler Siegfried (1-5). Collin place sa tête sur corner (1-6). Il signe un quadruplé (1-7). Fonck reprend de la tête un coup franc de Bastin (2-7). Bregge s’offre un doublé (2-8).

Halanzy 2 – Autelbas 6

Raoul Lambert, le président des Miniers, pointait l’arbitre occasionnel du jour: "On est déçu de la prestation de l’arbitre occasionnel fourni par les visiteurs. Il y a deux buts hors-jeu et le penalty est inexistant. On est également déçu du déroulement de la rencontre, on s’est écroulé en deuxième mi-temps. La 2e place semble compromise. Il faut se remettre en question pour réussir quelque chose face à Toernich la semaine prochaine. On prépare la saison suivante." Au quart d’heure, Sonko lance les hostilités (1-0). Deux minutes après le repos, Migeaux double la mise. Il se heurte ensuite à Mies. En trois minutes, Magnette remet les équipes à égalité (2-2, 49' et 52'). Dell met les Verts aux commandes sur penalty (2-3, 58'). Muric enfonce le clou (2-5, 60' et 74'). À trois minutes du terme, Magnette signe un triplé (2-6). Grâce à cette victoire, les Barnichois dépassent les Miniers au général.

Aubange B 0 – Saint-Mard B 1

Stefan Castronovo, le coach des Aubangeois, était déçu de repartir les mains vides: "Il y a beaucoup de frustration. On leur offre le but. C’était un match serré avec peu d’occasions. On mérite un point, on a été meilleur qu’eux en deuxième mi-temps. Il y a beaucoup de progrès par rapport à la semaine dernière." Suite à une perte de balle en milieu de terrain, Magnette se retrouve en position de tir. La frappe est contrée et surplombe A. Rodrigues (0-1, 18'). Après le repos, Aubange pousse et Saint-Mard se montre dangereux en contre-attaque.

Waltzing 5 – Tontelange B 1

Lucas Thiry, le coach des Spurs, reconnaît la supériorité de l’adversaire: "Le score est logique. Ils étaient largement supérieurs. On a manqué d’envie et de technique. On a un peu relevé la tête après la pause avec l’aide de la descente". Criqueliere lance les hostilités (1-0, 12'). China et Criqueliere creusent l’écart avant le repos (3-0). Ce dernier continue sur sa lancée après le repos avec deux nouveaux buts séparés par la réduction du score de Zune (5-1). Grâce à cette victoire, les Oranges réintègrent le top 5.

Rachecourt 0 – Messancy B 10

"On a pris l’adversaire au sérieux, se félicite Omar Berkane, le capitaine des Zèbres. Car Rachecourt avait fait un bon résultat à domicile la semaine dernière. On a géré le match de bout en bout sur un terrain à la limite du praticable. " Biname inscrit le premier de ses deux buts pour mettre les siens sur les rails (0-1). Tibesar s’offre un quintuplé. Le jeune Dejardin, Da Silva et Grandjean ajoutent également un but.

Toernich 4 – Athus 0

"Le score est mérité, estime l’Arlonais Edwin Muller. On a bien joué. On a été constant et solide tout au long du match avec un bon pressing. L’arbitrage a été bon." Martin ouvre le score (1-0). Athus riposte mais sans réussir à conclure. Chainnieaux double la mise (2-0). A. Muller fait le break avant le repos (3-0). L. Muller, auteur d’une grosse prestation, est récompensé par un but au second acte (4-0).