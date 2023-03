P2A: Nothomb revient à un point de Bleid, étrillé par Vance

Vance 3 – Bleid 0

Vance voulait absolument se racheter de sa piètre prestation contre Tintifontaine. Résultat: il a infligé une sérieuse défaite au leader et relancé le championnat. "J’avais renforcé ma défense en faisant redescendre Herman, indique le T1 vançois Christophe Backes. On a été terriblement agressif dans les duels." Les trois buts ont été inscrits dans la dernière demi-heure, avec un doublé de Sergoynne et un coup franc dans la lucarne du spécialiste Nicolas Lutgen. Les Pânis ont précipité leur défaite en se retrouvant à neuf, à la suite des exclusions de Victor Couvreur et Prosper Gomes, auxquelles s’ajoute celle du coach Kamel Bouzoubaa.

Châtillon 0 – Aubange 1

"La première mi-temps a été un florilège d’occasions ratées de notre part, avoue le capitaine aubangeois Quentin Koenig. Nous aurions dû au moins mener de trois ou quatre buts en rentrant au vestiaire". Heureusement, c’est Koenig qui s’est chargé de déflorer le score à la 42'. En seconde mi-temps, de courageux Châtillonnais ont obligé Aubange à faire de la résistance pour préserver une victoire importante sur le plan mathématique.

Saint-Mard 0 – Nothomb 1

"Un match fermé avec deux équipes qui ne voulaient absolument pas perdre", commente le T1 des Mauves Stéphane Carlier. Les deux buteurs Mairlot et Klein ont subi un marquage à la culotte. Il a fallu une passe en retrait de Klein vers sa deuxième ligne pour que Mathieu Laffargue lâche un obus dans la lucarne. Victoire qui permet aux joueurs de la vallée de l’Attert de revenir à un point de Bleid. Conjuguée aux défaites du leader, d’Habay et de leur adversaire du jour, cette victoire relance le championnat et permet à Nothomb de rêver d’une accession en P1.

Habay-la-V. 2 – St-Léger 4

La surprise du week-end. Habay-la-Vieille, trop irrégulier, ne semble décidément pas en mesure d’inquiéter Bleid ou Nothomb pour aller décrocher le titre. Bonne affaire par contre pour les Léodégariens qui prennent trois points rassurants dans le cadre de la lutte pour le maintien. Après l’ouverture du score par Yann Marthe à la 19', les Verts ont repris les choses en main avec des buts de Brasseur et Brialmont (2-1). Le plus dur semblait être fait, mais c’était sans compter sur la pugnacité des Canaris. Un but de Thilmant et deux de Dorian Arnould ont renversé la donne.

Tontelange 4 Tintifontaine 0

"Victoire logique et méritée pour notre équipe qui était pourtant fortement déforcée, se réjouit le délégué tontelangeois Claudy Henaux. Nos réservistes ont largement tenu leur place." Gischer a ouvert le score en première mi-temps en réalisant un ciseau à l’entrée du petit rectangle sur un assist de Daoust. À la 57’, c’est Gischer qui sert Dorian Daoust avant que, dix minutes plus tard, ce dernier s’offre un doublé sur une pichenette qui surprend le gardien (3-0). Le quatrième but sera offert à Sébastien Mathieu sur un service de Gischer.

Jamoigne 3 – Martelan. 1

Trois points importantissimes pour la classe biberon de Fabian Lambot qui s’éloigne tout doucement de la relégation en P3. Après le but d’ouverture de Wilmet à la 17', Ryan Denis a planté deux roses en deuxième mi-temps pour sceller le sort des Ardoisiers. Le but d’Urbain pour réduire le score à six minutes de la fin a été anecdotique.