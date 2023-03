Molinari sauve un Habay peu inspiré

Dès la reprise, Sprimont prend le jeu à son compte et multiplie les offensives. Une balle d’Hernandez est sauvée à même la ligne par Vialette avant que l’équipe locale ne prenne méritoirement l’avance à l’heure de jeu. Pas rassasiés, les Carriers héritent de plusieurs occasions, mais se montrent imprécis et tombent sur un bon Bartholomé. Dans le dernier quart d’heure, Habay maîtrise de nouveau les débats et s’installe devant le but adverse. Sprimont hérite d’une occasion cinq étoiles dans les arrêts de jeu avant de se faire crucifier quelques secondes plus tard par Molinari, qui arrache le point du partage.

SPRIMONT: Peharpre ; Camara, Gonzales Valdès (52', Rallegri), Gerstmans, Di Bernardo (76', Bah), Fall, Gashi, Lambrechts, Hernandez Isasi (86', Nelissen), Cokgezen, Jeunhomme.

HABAY: Bartholomé ; Jaspierre, Vialette, Reyter ; Lecomte (58', Ansion), Deom (72', Brevers), Poncelet (67' Grevisse), Leonard ; Copette, Molinari, Herman (58', Molnar).

Arbitre: T. Beluffi. Assistance: 100. Note du match: 6.

Cartes jaunes: Bartholomé, Vialette, Molnar, Grevisse, Ansion, Rallegri.

Buts: Hernandez (63', 1-0), Molinari (93', 1-1).

12', Bartholomé accroche Gashi dans le rectangle. Di Bernardo voit son penalty stoppé par le gardien habaysien.

63', solo d’Hernandez qui se joue de la défense et arme une frappe qui rentre à l’aide du poteau (1-0).

93', Molinari reprend de la tête un corner botté par Copette (1-1).