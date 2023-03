Melreux-Hotton – Harre-Manhay a été arrêté

La rencontre de P2 C opposant ce samedi soir Melreux-Hotton à Harre-Manhay a été arrêtée en cours de seconde période. L’arbitre Christophe Kobs a mis fin aux débats après des rouspétances alors que le leader de la série venait d’égaliser. Du côté melreusien, Kevin Yangara ne comprend pas et ne pèse pas ses mots. "On a eu deux fois cet arbitre et deux fois, il a cherché à déséquilibrer notre équipe, prétend le T1 melreusien. La première fois, on prend une amende car, dans le rapport, il a indiqué que des supporters ont perturbé le match et que les “commodités” de la mi-temps et de la fin de match n’ont pas été respectées. Ici, j’ai pris un carton rouge pour m’être adressé à mon banc sur la performance d’un joueur et, apparemment, il l’aurait pris pour lui. On avait ouvert la marque en première période. En début de deuxième mi-temps, un de nos attaquants se fait accrocher dans le rectangle. Il y a penalty pour tout le monde, même les visiteurs l’admettaient, mais pas pour l’arbitre. Dans la foulée, mon gardien est gêné dans sa sortie et Harre égalise. Des voix se sont élevées envers le referee depuis les tribunes et il a mis un terme à la rencontre."