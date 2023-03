Les clubs en danger se rebiffent

Alors qu’on entame la dernière ligne droite du championnat, les équipes qui sentent une possible odeur de relégation envahir leur vestiaire, se rebiffent. Arlon B a tenu Meix-devant-Virton B en échec et aurait presque pu revendiquer la victoire (1-1), Jamoigne, avec un doublé de Ryan Denis, s’est donné de l’air en écartant Martelange, un concurrent direct (3-1) et Saint-Léger, grâce à un doublé de Dorian Arnould en fin de partie, a créé la surprise en allant s’imposer à Habay-la-Vieille (2-4) qui confirme son manque de régularité.

Division 2B

Les trois premiers à égalité

Leader, Libin s’est pris les pieds dans le tapis à Bercheux. Les Verts ont planté deux buts dans les cinq premières minutes grâce à Debiève et Gravé, avant de gérer le score (2-0).

Plus proche poursuivant de Libin, Florenville a perdu des plumes à la maison. Si Blandin avait ouvert le score, Orgeo a égalisé via Déom (1-1). Ochamps, troisième larron, est le grand gagnant. Grâce au penalty de Jourdan, les Canaris ont disposé de Saint-Hubert (1-0) et reviennent à hauteur de Florenville et Libin en tête de la série. Les trois équipes comptent 41 unités, mais Florenville a un match de retard. On notera aussi le premier succès de Wellin qui s’impose 1-0 face à Les Bulles grâce à une rose rapide de Marchal.

Division 2C

Gouvy B accroché

Dans cette série où le match du leader, Harre-Manhay a été arrêté (lire par ailleurs), la logique a été respectée à une exception près. Petit-Han est en effet parvenu à accrocher Gouvy B au terme d’un match dont les dernières minutes ont été un peu folles. Menés 1-0 depuis les premiers instants, les Gouvyons ont en effet inscrit trois buts dans le final… dont un contre leur camp.

Par ailleurs, Marloie a nettement battu Mageret (4-0) et renvoie son adversaire à dix longueurs, Waha-Marche est allé s’imposer chez la lanterne rouge, Roy (1-3) et Nassogne a vaincu Tenneville grâce à des buts de Thomas et Alié (2-0).

Division 3A

Le carton de Sainte-Marie

Une seule rencontre au menu ce samedi et un véritable carton de Sainte-Marie face à une équipe de Meix-le-Tige décidément bien mal en point, qui ne pouvait aligner que neuf joueurs (14-0). On notera le triplé de Luka Romani durant la demi-heure initiale et un autre pour Charles Henry qui était entré au repos. Meix, lanterne rouge, a déjà concédé 111 buts cette saison, en 19 rencontres, et n’en a inscrit que 13.

Division 3B

De 1-3 à 4-3, en infériorité numérique

Scénario incroyable hier soir à Nothomb, où l’équipe B locale, réduite à dix après 20 minutes et l’exclusion de Werhert, puis menée 0-2 et 1-3, a réalisé l’exploit d’arracher la victoire. Carlier, Durant et Lambin, sur penalty, ont permis à l’équipe de la vallée de l’Attert d’émerger et de se hisser du même coup sur la 3e marche du podium (mais avec un match de plus que Muno qui joue cet après-midi à Gérouville). Plus haut dans le tableau, Bouillon continue sa marche en avant. Sa nette victoire contre Villers (3-0, buts de Klaus, Tulpin et Voet avant l’heure de jeu) lui permet de prendre 11 points d’avance sur Habay qui compte un match de moins. Plus bas, Marbehan s’est imposé 2-0 contre Etalle et renvoie les Stabulois, avant-derniers, à trois longueurs.

Division 3C

Sept de rang pour Bertrix et un triplé pour Fries

Bertrix respire la forme et signe un brillant 21 sur 21 depuis décembre.

C’est pourtant Petitvoir qui a trouvé rapidement le chemin des filets face aux Baudets, via son buteur Lodriguez. Mais en moins de dix minutes, Kochanski et Fries, à deux reprises, ont renversé le cours du jeu (1-3 après 22’). À l’heure de jeu, Michiels a profité d’une erreur défensive bertrigeoise pour relancer la partie mais dans les arrêts de jeu, Fries est parti seul planter sa 3e rose personnelle. De son côté, Tellin, le leader, s’est imposé au petit trot à Libin B, qui a dû faire appel à des U19 et des éléments de la réserve pour compléter son groupe. Liesnard avant la pause et Moureaux en fin de partie ont fait sauter le cadenas de Libinois à la mentalité exemplaire. À noter qu’il est confirmé que Florent Pigeon et Quentin Moors succéderont à Cédric Georges à la tête de l’équipe tellinoise la saison prochaine.

Division 3D

Champlon a dû patienter

Bourdon, le leader, n’a même pas eu à paraître pour remporter le match des extrêmes puisque Bande, la lanterne rouge, a déclaré forfait. Bommal, son dauphin, n’a pas rencontré de difficultés non plus, s’imposant 0-4 à Roy B où le score final était déjà acquis peu après l’heure (doublé de Renard, buts de Biquet et Bodson). En revanche, Champlon, troisième, a dû cravacher davantage pour faire plier Nassogne B, l’avant-dernier (2-1). Menés 0-1 après l’ouverture du score de Batter, les Rossoneri ont rapidement égalisé par Pierret, mais ils ont dû attendre les ultimes minutes pour que tombe le but de la victoire, inscrit par Wilmet. Meuris et Delince ont, eux, permis à Mormont B de prendre la mesure d’Harre-Manhay B (2-0).

Division 3E

Quadruplé pour Koeune

En attendant le choc entre Vaux-sur-Sûre et Lierneux ce dimanche, les artificiers de Bourcy se sont fait plaisir ce samedi, contre Halthier B (10-1). Notamment Antoine Koeune qui s’est offert un quadruplé à cette occasion. Grâce à Musiaux et un doublé de Demuynck, Compogne a émergé dans le difficile déplacement à Salm, un adversaire direct, et reste en course pour la 3e voire la 2e place du général. Dans une rencontre de mi-tableau, Bovigny a pris le dessus sur Sibret grâce à un but tardif de Roland. Witry – Vaux-Noville B et Sart B – Cobreville se sont soldés par des partages (1-1).