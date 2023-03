"Nous avons respecté les consignes en jouant notre jeu et tout a roulé", confirme Thomas Cassart qui a ensuite vu les siens se relâcher et devoir batailler pour prendre le deuxième set. "Sur la première partie du set, nous offrons huit ou neuf points au Stabulois, Nous avons même eu jusqu’à six points de retard, mais nous avons su garder la tête froide pour revenir."

Le troisième set ne sera qu’une formalité. Athus démarre en force (9-2) avant de gérer tout le set. "Le Stabulois ? Cette équipe a eu pas mal de changements dans son noyau, mais les jeunes ont montré de belles choses. Antoine Pirenne a aussi été très bon à la passe. Et dans le troisième set, il a notamment enchaîné sept services. Il a vraiment livré un très bon match De notre côté, nous avons deux matches importants. Si nous pouvons prendre deux fois deux points, ce sera bien", termine Thomas Cassart.

Dans l’autre rencontre de N3, Bouillon a aussi fait parler son expérience en allant s’imposer à Eupen (0-3).

Notons que Athus et Bouillon gagnent une place au classement étant donné la défaite de Stokkem en déplacement à Riemst. Bouillon occupe désormais la cinquième place, tandis que Athus est sixième. Le podium semble cependant hors d’atteinte pour les deux équipes.

La Roche s’en sort bien à Athus

En Promotion, Athus-Messancy continue de s’accrocher. Si les filles de Jean-François Collet n’ont toujours pas gagné, elles poursuivent leur bonne dynamique. Après avoir pris un point contre le Stabulois la semaine dernière, les Sudistes ont récidivé face à La Roche. Comme face au Stabulois, Athus-Messancy a mené deux manches à une avant de voir La Roche égaliser à deux sets partout et faire la différence dans le tie-break. L’autre bonne opération de la journée est pour Athena. Victorieuses face à Grivegnée, désormais avant-dernier, les Salmiennes font le trou dans la lutte pour la cinquième place puisqu’elles comptent désormais cinq unités d’avance sur le Stabulois.