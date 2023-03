Le premier de Siquet parmi l’élite

Depuis qu’il est arrivé au Cercle de Bruges, Hugo Siquet a déjà fait apprécier à plusieurs reprises la qualité de ses centres. Ce samedi, face à Seraing, le Famennois a aussi montré combien il peut être efficace sur les coups de pied arrêtés. Alors que les Métallos, privés de Cachbach, suspendu, avaient rapidement ouvert le score, l’ancien joueur du Standard a égalisé au prix d’un coup franc parfaitement enroulé et lancé le Cercle vers un succès indiscutable (3-1). Il a ainsi inscrit son premier but sous les couleurs brugeoises et même son tout premier but parmi l’élite. Depuis qu’il évolue chez les pros, il n’avait jusqu’ici marqué qu’une fois avec l’équipe B de Fribourg contre Osnabrück, en D3 allemande. En revanche, il compte déjà une dizaine d’assists à son actif.