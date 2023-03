José Jeunechamps à propos du 2e but de Deinze: "Une Formule 1 dans un parking…"

"Les remplaçants n’ont rien amené"

Quand les arguments physiques sont insuffisants, les cinq remplacements autorisés peuvent aider à compenser, mais sur ce plan, le T1 des Gaumais était pour le moins déçu et même assez remonté. "Les remplaçants n’ont rien apporté, grognait-il. On peut être dans un mauvais jour bien sûr, mais quand on monte au jeu, on ne doit pas ruminer sa déception de ne pas avoir commencé. Le moins que l’on puisse faire alors, c’est d’essayer de montrer au coach qu’il s’est trompé. Cinq changements, c’est bien, mais il faut des gars au même niveau et ce que j’ai vu ce samedi est inquiétant."

Quant à l’attitude des supporters en fin de partie, "je peux la comprendre, commentait le Sprimontois. Ils sont déçus, on ne leur offre que des défaites depuis des mois. Et quand ils voient des joueurs monter au jeu de cette façon… Mais on n’a pas le choix, on doit faire abstraction de ça, rester dans notre bulle et tout faire pour gagner le match suivant."