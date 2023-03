Comme à l’aller, les Bandurlains ont déclaré forfait face à Bourdon. La troisième fois de la saison. Vincent Simon n’avait que quatre joueurs disponibles.

Champlon 2 – Nassogne B 1

T. Wilmet a délivré Champlon à cinq minutes du terme (2-1). Avant cela, les Rossoneri ont vendangé. "On doit mener 4 ou 5 à 0 à la pause", peste Pascal Leboutte, le coach local. L’ouverture du score tombe finalement à l’heure de jeu des pieds de Batter, qui profite d’une passe trop courte vers le gardien (0-1). L'égalisation est signée M. Pierret quelques minutes plus tard (1-1).

Roy B 0 – Bomal 4

Week-end réussi pour Bomal qui passe en 2e position grâce à une meilleur différence de buts que Champlon. Renard claque un doublé, marquant à la demi-heure et dès la reprise (0-2). Biquet et Bodson termineront le travail dans la foulée (0-4). "Une bonne répétition avant le choc face à Heyd", se réjouit le délégué bomalois Benoit Robyns.

Houmart 1 – Heyd 1

Contre-performance des Heydois qui sont éjectés du podium. Les joueurs visiteurs pensaient avoir fait le plus dur quand la frappe lointaine d’Henricot finissait au fond dans les premières minutes (0-1). La partie manque ensuite de rythme, ce qui profite à Houmart. À un quart d’heure du terme, Theate surgit après un cafouillage suite à une longue rentrée (1-1).

Oppagne B 0 – Rendeux 0

Comme depuis plusieurs semaines, la chance ne tourne plus dans le sens de Rendeux. "Le score est logique, car nous faisons systématiquement le mauvais choix lors du dernier geste, regrette Peter Borsu, le cornarc de Rendeux. Nous avons deux belles opportunités en première période qui doivent terminer au fond. En face, notre gardien n’a pas sorti un arrêt."

Mormont B 2 – Harre-Manhay B 0

Petit coup d’arrêt pour le Manhaydois qui restaient sur un intéressant 7/12 depuis la reprise. Les visiteurs touchent la barre, mais les deux formations sont dos à dos à la pause. La sortie de Pire, qui jouait avec l’équipe A après, a fait du bien à Mormont. "On a pris le dessous, notamment grâce à deux jeunes de 16 ans pour leur première, Petit et Meuris", commente Christophe Lecarte, l’entraîneur orangé. Meurice et Delince concrétiseront la supériorité locale.

Odeigne 2 – Vecmont 2

"Une partie tendue, mais correcte si ce n’est une petite échauffourée", analyse le délégué local Maxime Wuidar. M. Kimus met les siens aux commandes sur penalty au quart d’heure (1-0). Sur coup franc, De Potter envoie une pêche de 35 m dix minutes plus tard (1-1), avant de profiter d’une approximation de R. Kimus (1-2). Dans une 2e période pauvre en occasions, R. Kimus rattrape son erreur en clôturant une belle phase de jeu (2-2).