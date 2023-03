Yoan Devillet a secoué une première fois les ficelles de Leyder juste avant le dernier quart d'heure. Avant que Germain Schmitz, à peine monté au jeu, ne plie la rencontre dix minutes plus tard.

Dans l'autre rencontre du jour, Longlier a confirmé sa place dans le top 6 en plantant trois roses avant la pause à Vaux-Noville. Les deux premières sur phase arrêtée: un premier coup-franc de Hatert a trouvé le poteau mais Lahrach était au rebond. Le second coup-franc de Hatert deux minutes plus tard a trouvé la tête de Fourny. Et juste avant les citrons, Lahrach est parti seul pour le 0-3. Par la suite, les Longolards ont tranquillement contrôlé.

En D3, Mormont est passé par plusieurs émotions face à Aywaille. Menés au repos, on pensait que les hommes de Philippe Medery allaient profiter de leur supériorité numérique, suite à l'exclusion rapide au second acte de Toussaint. D'autant que Michel, puis Crèvecoeur ont donné l'avance aux Orangés mais un penalty de Soto Muñoz a dix minutes du terme a privé Mormont des trois points.

De son côté, Habay est passé par le chas de l'aiguille à Sprimont. Bartholomé a d'abord retardé l'échéance d'un premier but en sauvant un penalty après un petite dizaine de minutes mais il n'a rien pu à l'heure de jeu sur le but de Hernandez. Dans les derniers instants, Molinari a délivré tout le camp habaysien.

LES RESULTATS

Mormont – Aywaille 2-2

Buts : Roland (0-1, 28'); Michel (1-1, 59'); Crèvecoeur (2-1, 76'); Soto Muñoz (2-2, pen. 82')

CR : Toussaint (Aywaille, 55')

Vaux-Noville – Longlier 0-3

Buts : Lahrach (0-1, 27'; 0-3, 43'); Fourny (0-2, 29')

Gouvy – Ethe 2-0

Buts : Devillet (1-0, 73'); Schmitz (2-0, 83')

Sprimont – Habay 1-1

Buts : Hernandez (1-0, 63'); Molinari (1-1, 90'+3)