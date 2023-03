Après l’argent sur 400, l’or en relais: le week-end fou de Julien Watrin

Après le petit accrochage dont fut victime Dylan Borlée au premier relais, après le très beau retour d’Alexander Doom, après la superbe course de Kevin Borlée qui a quasiment ramené son équipe à hauteur des Espagnols, lesquels avaient pourtant compté jusqu’à 15 m d’avance, Julien Watrin a parachevé le travail avec la même maîtrise que lors des deux journées précédentes. Tout en contrôle, attendant patiemment son heure dans la foulée de son adversaire espagnol avant de l’aligner tranquillement dans les cent derniers mètres. Du grand art!

Comme sur l’épreuve individuelle, le recordman de Belgique du 400 m indoor et du 400 haies a prouvé qu’il avait clairement franchi un palier dans sa maîtrise mentale des événements et dans sa gestion tactique d’une course. Et cela laisse augurer de lendemains encore très souriants. En attendant, il vient de signer là un des plus beaux exploits de l’histoire du sport luxembourgeois.