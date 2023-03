Comme la semaine dernière, Florenville perd des points et ne profite pas vraiment de la défaite de Libin même si les Florentins reviennent à la hauteur des Libinois. "Mais nous ne méritions sans doute pas mieux, avoue Morgan Matz. Notre entame de second tour n’est pas bonne, c’est décevant. " Tout avait pourtant bien débuté pour Florenville. Sur un centre de Matz, C. Blandin trompe Bontez. Orgeo est mieux dans le match, passe la majeure partie du temps dans le camp de Florenville et égalise quand Déom, une nouvelle fois excellent, reprend un centre de Plainchamp (1-1). "Orgeo mérite l’égalisation, avoue Morgan Matz. En seconde période par contre, nous avons raté de grosses occasions." Orgeo aura également raté l’opportunité de passer devant, mais Manderrier a sorti une grosse parade sur une reprise de Faustino.

Bercheux 2 – Libin 0

Après cinq victoires de rang, Libin a chuté sur le terrain d’une équipe de Bercheux qui peut toujours croire à la cinquième place. Et il ne fallait pas arriver en retard puisque les deux buts ont été inscrits dans les cinq premières minutes. Après une phase arrêtée, Debiève, étincelant tout au long du match, met fin à un cafouillage (1-0). Sur la remise en jeu, Zanelli rouspète. Monsieur Lejeune donne un coup-franc indirect à Bercheux dans le rectangle. Gravé transforme la sentence: 2-0. "Ensuite, nous avons fait preuve d’une bonne organisation, en gérant notre avance, indique Didier Gourmet. Libin a surtout procédé par des longs ballons, une aubaine pour notre axe défensif. "

Ochamps 1 – St-Hubert 0

Le grand gagnant du week-end, c’est Ochamps. Les Canaris reviennent à la hauteur de Libin et Florenville en tête du classement, même si le RAF compte toujours un match de retard. Le seul but du match est tombé dans le courant de la seconde période après un penalty transformé par C. Jourdan (1-0). Au premier acte, Boulard avait touché le poteau tandis que Saint-Hubert avait aussi manqué, à deux reprises, l’occasion d’ouvrir le score. "Notre première mi-temps n’était pas bonne, admet Sébastien Ricci. C’était meilleur après le repos. Saint-Hubert est une équipe compliquée à jouer."

Sainte-Ode 2 – Paliseul 0

Sans C. Poncelet, Lambert ou encore Le Mangouero, Paliseul s’est rapidement mis dans la difficulté à Sainte-Ode en prenant un but après à peine trois minutes de jeu. Le coup franc de Grandjean surprend Burgraff (1-0). Paliseul, qui réalise la mauvaise opération dans le bas de tableau, aura ensuite l’occasion d’égaliser, mais Francis est à la bonne place et sort le grand jeu sur des essais de Poncelet. "Il nous garde vraiment dans le match, dit Raphaël Bozet. Je fais ensuite monter Jérôme Clément et il offre un caviar à Tibesar pour le 2-0. C’est une victoire importante où nous avons montré de l’envie durant tout le match."

Wellin 1 – Les Bulles 0

Première clean-sheet et première victoire pour Wellin qui aurait pu s’imposer plus largement samedi. Rapidement devant, grâce à une rose de Marchal, Wellin va ensuite galvauder tant et plus. "Nous touchons trois fois la barre au premier acte et nous en loupons encore un paquet après la pause, souffle Adrien Marchal. Si nous avions mis le deuxième, les buts se seraient enchaînés, mais bon. Mon gardien n’a rien à faire."

Rossignol 0 – Corbion 3

Succès important pour Corbion qui prend de l’air dans le bas de tableau, tandis que Rossignol reste bloqué à la douzième place. Auteurs d’un très bon match, avec un trio médian Naud-Filipelli-Vialette en pleine forme, les Corbelots passent devant peu avant la demi-heure. Vialette, qui avait déjà alerté Van Hoey dix minutes plus tôt, envoie un missile flottant. Légèrement dévié, le cuir ne laisse aucune chance à Van Hoey (0-1). Après un gros arrêt de Baquet devant Hubert, Corbion plante le deuxième. Vialette part dans la profondeur avant de croiser (0-2). Dès la reprise, Corbion fait le break. Un ballon de Gonzague est dévié au second poteau par Van den Voorde, qui venait de monter (0-3). Van Hoey sort ensuite le grand jeu devant Naud, Vialette ou encore Chaidron, tandis que Baquet s’emploie à deux reprises pour garder sa cage inviolée.

Neuvillers 2 – Grandvoir 3

Zéro sur six pour Neuvillers qui manque encore l’occasion de réaliser la bonne opération. "Cela fait deux semaines que c’est pareil, soupire Christophe Jacquemin. Mais quand tu donnes trois buts à l’adversaire, cela devient difficile de gagner." Rapidement mené après la rose de Gofflot, Neuvillers égalise par V. Lemaire. Très déforcé avec les absences de Déome, Hartman, JH. Gérard, Antoine ou encore Lambert, Grandvoir repasse devant via Toussaint. Les Cerfs font même le break au second acte quand Belhommet, tout seul sur corner, trompe Ledent (1-3). Sur penalty, Nicolas, qui est dans le viseur de Longlier, fixe le score (2-3). "Nous touchons la barre et nous avons deux buts annulés pour hors-jeu. Et le deuxième, notre joueur ne l’est jamais. Mais bon, l’équipe qui en voulait le plus a pris les trois points", conclut Christophe Jacquemin.

Du côté de Grandvoir, on savourait ce 9/9. "C’est une victoire au courage car nous avons souffert en seconde période", avoue P-H. Gérard.