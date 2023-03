Victoria Rausch n’a pu franchir le premier tour à l’Euro

On l’a vue hocher la tête de dépit après l’arrivée. Et, avant cela, se crisper un peu sur sa fin de course. Créditée d’un chrono de 8.23, à six centièmes de son record personnel, réalisé début janvier, Victoria Rausch n’a pu franchir le cap des séries du 60 m haies haies ce samedi matin, au championnat d’Europe d’athlétisme qui se déroule à Istanbul (Turquie).