Les joueurs de José Jeunechamps se devaient de l’emporter pour conserver de bonnes chances de rappliquer sur au moins une des équipes qui les précèdent au classement. Longtemps, on a cru qu’ils devraient se contenter d’un partage. Mais c’est même un scénario encore plus navrant qu’ils ont vécu en concédant un second but à une minute de la fin du temps réglementaire.

Méritaient-ils mieux ? Ils ont eu la possibilité de l’emporter en tout cas. Notamment au cours de la dernière demi-heure, quand Aguemon a secoué la barre puis quand Kagé, sur sa première touche de balle, a vu sa reprise écartée en réflexe par le portier flandrien.

Mais, pas assez incisifs dans l’ensemble, ni sans doute assez lucides en zone offensive, les Virtonais ne pouvaient se contenter de leur seule bonne volonté pour renverser une équipe de Deinze qui n’a pourtant cadré que deux envois…

Dans leur situation, les Vert et Blanc auraient sans doute dû prendre davantage de risques dans le final pour faire pencher la balance, mais leur fragilité mentale actuelle les a peut-être empêchés de se livrer sans retenue pour forcer la décision.

À la veille d’un Genk – Standard qui pourrait encore aggraver leur classement, les voilà dans de sales draps. Et les supporters virtonais, qui les ont hués à la fin de la partie, ne sont certainement pas enclins à leur pardonner cette situation.

VIRTON: Vincensini ; Droehnle, Remy, Vinck, Lesquoy ; Masangu (76’, Sylla), Koziello (46’, Dudouit), Doué (86’, Albanese) ; Aguemon, Mabella (66’, Abdallah), Mboyo (76’, Kagé).

DEINZE: Miras ; Quintero, Prychynenko, Vansteenkiste, Almenara (71’, Schryvers) ; Fraser, Hendrickx, Staelens ; Balaj (60’, De Ridder), Van Landschoot, De Belder (25’, Mertens).

Arbitre: Q. Pirard.

Assistance: 1 216.

Cartes jaunes: Lesquoy, Abdallah.

Buts: Staelens (17’, 0-1), Mabella (30’, 1-1), Van Landschoot (89’, 1-2.

Note du match: 5.

17’, Vansteenkiste s’enfonce librement sur son flanc gauche et centre pour Staelens qui conclut sans véritable opposition non plus (0-1).

30’, Remy calibre un long service vers Mabella dont l’appel dans le dos de la défense est parfait ; l’attaquant égalise malgré l’intervention du gardien, le ballon heurtant la barre avant de retomber juste derrière la ligne (1-1).

74’, corner de Droehnle, déviation de la tête de Remy et reprise d’Aguemon sur le sommet de la barre.

78’, servi par Abdallah, Kagé, à bout portant, croit marquer sur sa première touche de balle, mais le portier visiteur écarte la balle en réflexe.

89’, lancé par Vansteenkiste, Van Landschoot file dans le dos d’Albanese et prend Droehnle de vitesse pour crucifier Vincensini (1-2).