Le hold-up de la saison pour Sart

Si Lucas Thiry a mis Assenois aux commandes à dix minutes du terme, d’une très jolie façon, les ouailles du président Kerger auraient déjà dû être en tête au marquoir depuis très longtemps déjà. Au premier acte, Leva a vu sa frappe toucher le poteau. Dans la foulée, sa volée, du droit, termine au-dessus. À deux reprises, Gengoux pense également ouvrir le score. Sur la première, sa frappe n’est pas cadrée. Sur la seconde, sa reprise de la tête finit au fond, mais Thierry Fivet lève son drapeau pour signaler un hors-jeu. Un hors-jeu inexistant selon Stéphane Dubois. "Jean-Marc contourne le défenseur de Sart", soupire l’intéressé.

En seconde période, bien plus combatif, Assenois poursuit sa domination. Gengoux se heurte à Prince, Jacob connaît le même sort, tandis que Leva envoie à côté après un ballon repoussé par Prince. Des occasions pour Sart ? Une frappe de Mehmeti captée les deux doigts dans le nez par Beaufays et un pointu de Beaujean arrêté par le portier. Ce qui n’empêchera finalement pas les Spirous de prendre les trois points vu les roses d’Okoroafor et de Memeti. Une victoire qui permet aux Sartois d’effectuer la bonne opération du week-end, d’autant plus vu la défaite d’Oppagne. "C’est encore trois points de plus. Le maintien ? Il faut arrêter de parler de cela maintenant, dit Amory Prince. Nous devions gagner, nous l’avons fait, mais nous ne le méritions pas. Nous avons eu de la réussite et du caractère. Des matches pareils, les équipes qui jouent la tête le remportent souvent et cela tombe toujours du mauvais côté pour les équipes qui se battent dans le bas."

Assenois, lui, termine les mains vides, mais si les hommes de Stéphane Dubois jouent avec la même envie jusqu’au terme de la saison, le maintien reste possible. "Cela fait trois semaines que nous avons cette envie et ce samedi, nous avons aussi ajouté la manière. Nous n’avons pas été mauvais dans le jeu, je pense même que nous avons été meilleurs que Sart, dit Sébastien Leva. Ce match est très frustrant et laisse énormément de regrets. Nous avons bossé les uns pour les autres, c’était très agréable à voir. Si nous avions pu jouer tous les matches comme cela, nous serions à une autre position. Nous montrons du courage, de la révolte, de l’envie. Il y avait tous les ingrédients ce samedi à part les points."

​ Assenois: Beaufays 6, G. Martin 6 (46’, Winand 6), Schmit 7, Poncin 6, J. Poncelet 5, Bibot 6 (68’, G. Poncelet), Jacob 7 (85’, Raguet), N. Aubry 6, Thiry 6, Leva 8, Gengoux 5.

Sart: Prince 8, Rensonnet 5, Tilkin 6, Skoba 6, Barbette 6 (82’, Okoroafor), Mehmeti 5, L. Burton 4, Murtezi 4, Beaujean 4 (67’ Vissers), Boulangé 5, Memeti 6.

Arbitre: G. Moreau

Buts: Thiry (80’, 1-0), Okoroafor (83’, 1-1), Memeti (88’, 1-2).

Cartes jaunes : Poncin.

Carte rouge: Boulanger (88’, 2CJ).

Assistance: 45 Note du match: 6

21’, sur la droite, Leva rentre sur son pied gauche, se joue de Rensonnet et arme une frappe qui termine sur le poteau de Prince.

80’, perte de balle dans la défense de Sart. Thiry récupère et lobe superbement Prince (1-0).

82’, corner pour Sart. Murtezi le donne. Seul, Okoroafor reprend du plat du pied sur son premier ballon (1-1).

88’, Memeti se joue beaucoup trop facilement de Jérémy Poncelet avant d’armer sous la barre (1-2).

88’, averti vingt secondes plus tôt, Boulangé accroche Leva et prend sa deuxième jaune.