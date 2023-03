La Roche et Houffaloise ne rendent pas encore les armes

En P1, La Roche et Houffaloise font la bonne affaire du weekend. Les Rochois se déplaçaient à Chaumont avec, avant tout, des intentions défensives puisqu'ils s'alignaient avec une défense à cinq. La lanterne rouge s'est montrée réaliste en profitant des erreurs individuelles adverses pour claquer cinq buts. Un peu plus au nord, cinq minutes de folie ont permis aux Houffalois de renverser Oppagne en 1ère période. En seconde, c'est un Kiki Louvins en état de grâce qui a maintenu ses couleurs vers leur quatrième victoire de la saison. La Roche rejoint ainsi Assenois et Freylange avec 15 points, tandis que Houffaloise rattrape son voisin bastognard (16 points).