François Gourmet après l’exploit de Julien Watrin: "C’est monstrueux ce qu’il a fait"

Grâce à un fabuleux sprint final, Watrin a dépassé le Suédois Carl Bengtström (45.77) et s’est même rapproché du Norvégien Karsten Warholm dans la dernière ligne droite. "C’est peut-être beaucoup dire que je l’ai presque eu, mais qui sait, si la ligne d’arrivée avait été un peu plus loin, a-t-il déclaré avant d’évoquer le relais 4 x 400 prévu ce dimanche. On verra demain matin comment je récupère, mais je pense que ça ira."

Plus vite qu’en plein air

De son côté, François Gourmet, l’entraîneur de Julien Watrin, était sur un petit nuage. "Je ne trouve pas les mots, lançait-il. C’est monstrueux ce qu’il a fait. On s’était dit qu’il ne fallait pas avoir peur de ceux qui sont derrière, mais regarder à ceux qui sont devant. Et c’est ce qui est arrivé. On savait que Warholm partirait comme une balle et on supposait que Bengstöm ferait pareil. Le scénario s’est produit et Julien a pu se caler derrière eux avant de placer son accélération. Sa dernière ligne droite a été exceptionnelle. On s’était inspiré de son expérience de Belgrade où, en demi, il avait trop calqué sa course sur les autres. Ici, il a fait sa course, au feeling. Et ce chrono de 45.44, c’est carrément plus rapide que son record en plein air (NDLR: 45.56). Quel exploit ! En plus, il récupère bien, il n’a mal nulle part. À 30 ans, il est dans la forme de sa vie."