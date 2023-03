"Notre match le plus important du deuxième tour, pour l’instant, lance le coach Thomas Celant. C’est un match dans nos cordes. On avait gagné de 10 points (79-69) au match aller. Leur équipe n’a pas changé et elle a les mêmes principes défensifs, les mêmes systèmes de jeu. Je ne m’attends pas à une révolution. On a nos chances. Le Top 4 est extrêmement serré. Entre Ottignies, Huy, Ciney et nous, n’importe qui peut finir à n’importe quelle place. On peut encore terminer à la 1re place, oui. On est capable de tout gagner. Chaque match sera important jusqu’à la fin. Après Ottignies, on devra encore affronter Ciney et Huy. Et on a encore des matches piège, contre Rulles contre qui on n’a jamais eu facile, et à Charleroi, où joue Cambioli, qui évolue aussi en D1."

Si Neufchâteau n’est pas encore officiellement qualifié pour les play-off, cela ne saurait tarder. Mais le club va-t-il inscrire son équipe ? "Les play-off, oui, c’est quasi sûr qu’on va s’inscrire, indique Thomas Celant. Parce qu’on sait qu’on n’est pas obligé de monter en D1 nationale si on est champion. J’attends juste une confirmation du club."

Opportunité à saisir pour Rulles

De leur côté, les Rullotes (6 victoires, 11 défaites) jouent gros également, ce dimanche, à la maison, face à Alleur (5 victoires, 12 défaites), un concurrent direct dans l’optique du maintien. L’occasion pour les filles de Mathieu Fivet de repousser les Liégeoises à deux longueurs, et même trois avec l’average, puisqu’elles avaient remporté le match aller.

Et le week-end prochain, à Mosa Angleur (4 victoires, 15 défaites), ce sera tout aussi important.