Oui. Quand tu te sauves sur le fil, puis que tu démarres le championnat suivant par un 3 sur 12, tu ne t’attends pas à te retrouver en tête aux deux tiers de la course.

Votre entraîneur Sébastien Cognart affirmait, durant la trêve, qu’il continuerait à parler de maintien tant qu’Ethe n’atteindrait pas la barre des 35 points. Vous en avez désormais 36, donc vous pouvez enfin parler du titre…

Franchement, on n’en parle pas du tout. Parce qu’on sait que tout peut aller très vite dans ce championnat. Nous allons enchaîner Gouvy, Arlon, Freylange et Messancy. Nous devrons encore aller à Oppagne et recevoir Sart en avril. Autant dire que les obstacles restent nombreux. On ne calcule rien pour le moment. Si nous sommes toujours à la même place dans un mois, peut-être qu’on changera de discours, mais un mois comme celui-ci, il sera long. Nous avons probablement le calendrier le plus compliqué de toutes les équipes de tête.

Vous avez envie d’être champion ?

Bien sûr, qui n’a pas envie d’être champion, de faire la fête ?

Mais avez-vous envie de monter en D3 ? C’était surtout ça la question…

(rires) Effectivement, c’est une autre question ! S’il faut aller faire une dernière pige en D3, j’irai. Mais je ne ferai plus dix ans à ce niveau-là, c’est certain.

Et les autres anciens d’Ethe, qu’en pensent-ils ?

Comme je l’ai dit, nous n’avons pas encore abordé la question. Mais il est vrai que le club risquerait de perdre des joueurs s’il montait. Il sera encore temps de s’inquiéter plus tard.

Quelle est la différence avec l’Ethe de l’an passé ?

La confiance joue beaucoup. Quand tu es dans le fond du tableau, tu joues avec la peur au ventre. Or le stress paralyse, provoque des erreurs. Les bons résultats amènent de la confiance, la confiance amène du plaisir. C’est un cercle vertueux. L’an passé, nous n’avions jamais vraiment réussi à décoller.

Si le championnat est aussi serré, c’est parce que le niveau général de la série est très fort, ou très faible ?

Je dirais simplement qu’il n’y a pas d’équipe au-dessus du lot.

Donc le futur champion peut se préparer à faire l’aller-retour ?

Les montants luxembourgeois éprouvent toujours des difficultés à l’échelon supérieur. Libramont et Meix, qui étaient un cran au-dessus de la mêlée l’an passée en P1, ne dérogent pas à la règle. Il est donc évident que le futur champion, quel qu’il soit, devra sacrément se renforcer pour tenir la route en D3.

Gouvy – Ethe, c’est un tournant ?

Non. Comme je l’ai dit, vu les écarts, vu le nombre de confrontations directes qu’il reste, on peut parler de "tournant" chaque semaine…

"Tant que le corps suit…"

Parlons un peu de vous. À 42 ans, vous n’envisagez pas encore de raccrocher ?

Non, j’ai toujours dit que je continuerais tant que mon corps suivrait. Je ressens parfois quelques douleurs le lundi matin, mais le mardi, je suis réparé. Ce qui est chouette, cette année, c’est que nous avons de nouveau des séances spécifiques, avec Jérémy Vanneroy. La saison dernière, le club n’avait pas d’entraîneur des gardiens. Et une saison complète sans séances spécifiques, ce n’est pas l’idéal. C’est important de répéter ses gammes chaque semaine.

Vous progressez encore, à 42 ans ?

Plus vraiment. Mais je ne pense pas régresser non plus.

Le poste de gardien est celui qui a le plus évolué ces dernières années, non ?

Il est clair que le jeu au pied prend de plus en plus d’importance. Quand j’étais jeune, le gardien devait simplement être bon sur sa ligne. Puis on lui a demandé de venir faire le ménage sur les coups francs et les corners. Puis de jouer loin de sa ligne de but, presque comme un libero. Et aujourd’hui, il doit être quasiment aussi bon qu’un joueur de champ avec ses pieds. La qualité de la relance est devenue capitale. C’est quelque chose que l’on travaille de plus en plus. J’entraîne les jeunes gardiens U10 et U11 à Longlier tous les mercredis, pour le compte de l’ACFF, et on fait beaucoup de "contrôle – passe". Quand j’étais gamin, on me faisait plonger à gauche, à droite, on ne me demandait pas trop d’utiliser mes pieds. D’ailleurs, avec le gauche, je sais à peine faire une passe à 5 m, ne m’en demandez pas plus…

Vous pourriez devenir entraîneur, après votre carrière ?

Entraîneur principal, je ne pense pas. Mais je suis les formations pour devenir entraîneur de gardiens. Ce poste requiert des séances spécifiques et cela manque un peu dans la province.