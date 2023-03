Muse Murtezi estime que Sart n'est pas assez respecté

"Nous jouons Assenois et puis La Roche. Je peux vous dire que ce sont deux matches qui puent le piège à plein nez, commente le métronome sartois. En face, les deux équipes vont nous attendre le couteau entre les dents car elles ont besoin de points. Je vais vous dire, c’est plus compliqué de jouer Assenois et La Roche que d’enchaîner Messancy et Oppagne par exemple. La clé, dans des rencontres pareilles, c’est de ne pas laisser l’adversaire prendre confiance. Si tu ne marques pas en première période, cela risque d’être compliqué. Après, sur son synthétique, je ne pense pas qu’Assenois va refuser le jeu. Mais nous savons aussi que si nous prenons des points, nous pourrons faire une bonne opération. Pour le titre ? Non, pour le maintien."

Vous ne rêvez pas, même avec une troisième place et trente-cinq points au compteur, le seul mot qui circule dans le vestiaire sartois est le maintien.

Si certains ont difficile à le croire, Muse Murtezi l’assure, Sart ne rêve à rien pour l’instant. "Si nous prenons six sur six, là, le maintien sera dans la poche et nous pourrons regarder vers le haut, glisse Muse Murtezi. Si c’était une saison normale, cela serait déjà réglé, mais dans une saison où six équipes peuvent descendre en fin de saison, la prudence est obligatoire. Bon, après, il faudrait que Sart ne gagne plus un match jusqu’à la fin de saison, mais en football, tout peut aller très vite. Il ne faut pas s’emballer."

"L’équipe-type, on s’en moque"

Ne pas s’emballer, c’est le discours que Muse Murtezi essaie de faire passer chaque mardi à ses équipiers. "Moi, je ne suis plus un gamin, j’ai passé l’âge. Mais je sais que les plus jeunes, ils peuvent vite flamber. Ce n’est pas parce que tu as eu ton nom cinq fois dans l’équipe-type du week-end que tu ne dois plus bosser. L’équipe-type, on s’en moque si tu n’as rien au bout. Avoir été dix fois dans le onze ne t’aura servi à rien si tu descends en fin de saison. Je sais que ce n’est pas toujours un message agréable à entendre, mais il faut bien que les jeunes se mettent cela en tête. Il reste du boulot. Beaucoup de boulot."

Si Muse Murtezi veut garder les pieds sur terre, le médian offensif a quand même la tête des mauvais jours en lisant et en entendant certaines choses sur Sart. "Beaucoup nous manquent de respect, estime Muse Murtezi. Si nous en sommes là après dix-huit matches, ce n’est pas parce que nous avons de la chance. Et cela m’énerve. Quand vous prenez notre équipe ligne par ligne, au complet, je ne sais pas qui est plus solide que nous. Si nous en sommes là, ce n’est pas du hasard. Nous avons battu Oppagne, nous avons remporté nos deux rencontres face à Messancy. C’est la preuve que cette place dans le top 5, nous la méritons. Il est temps que les gens impriment bien cela. La qualité, nous l’avons dans chaque ligne. Et je suis persuadé que beaucoup de coaches viendraient chercher les trois quarts de notre effectif les yeux fermés. Demandez à tous les entraîneurs de la série quelles sont les équipes qui jouent le mieux au football ? Sart serait cité à chaque fois dans les trois ou quatre premières. Ce qu’il nous manque ? Un peu d’expérience. C’est la différence par rapport à des équipes comme Gouvy, Oppagne et Ethe. Sart n’a jamais connu une saison pareille en P1." Une phrase qui fera bondir les anciens: rappelons au Hutois que Sart a terminé 2e de P1 en 2001 et 3e en 2012, participant même au tour final interprovincial.

"La première année, même pas une équipe de P1"

Mais qu’a-t-il bien pu se passer à Sart pour que cette équipe passe d’un candidat à la descente à un candidat au titre. "C’est un travail qui est mené par coach Faymonville depuis plusieurs années, dit Muse Murtezi. Cela fait cinq ans que je suis ici. La première année, l’équipe, c’était une bonne écurie de P2, même pas une équipe de P1. Pourtant, nous avons su nous sauver. Chaque année, le coach se bat pour bâtir une équipe plus que correcte. Il est quasiment parti de rien et il a fait de Sart une équipe qui est sur le podium. Mais le plus important, c’est de stabiliser l’équipe en P1, parvenir à vivre des saisons tranquilles et devenir une valeur sûre de la série."