Les 5 matchs à suivre en P2 et P3

1. Saint-Mard – Nothomb (2A) Si le leader, Bleid, s’impose à Vance, il réalisera inévitablement une bonne opération. Et pour cause, ses deux plus proches poursuivants s’affrontent ce dimanche. Avec l’obligation de gagner pour continuer à rêver du titre.