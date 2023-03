"Revenir sur Chaumont, ce sera compliqué, note Olivier Remacle, le joueur rochois. Mais dépasser Bastogne, Houffalise, Assenois ou Freylange et laisser trois ou quatre formations derrière, ce n’est pas impossible. C’est devenu notre objectif afin de ne pas avoir de regrets en fin de saison. On ne sait pas ce qui se passera avec Durbuy, Givry ou Freylange. Je trouve que le groupe reste concerné et travaille bien. On a neuf"

Le club prépare la saison prochaine, P1 ou P2. Les départs actés sont ceux de Bram Van Massenhove (Erezée), Erwin Englebert (Harre-Manhay) et Nicolas Prévot (Harre-Manhay). Yves Abada a, lui disparu de la circulation.

"La Roche n’est pas mort, on veut encore renforcer le côté local de l’équipe", ajoute Olivier Remacle.

Du côté de Chaumont, Jonathan Schinckus n’a pas encore prolongé comme entraîneur.

"Nous avons une réunion bientôt, il y a des détails en interne que je veux régler. Mais le plus important est que le noyau sera quasiment le même", explique Jonathan Schinckus.

Actuellement neuvième, Chaumont entend gagner une place d’ici la fin de championnat pour éviter de dépendre des formations de D3.

"Si nous en sommes là, c’est de notre faute. Et il faudra battre La Roche pour se rapprocher du huitième siège. Ce qui m’ennuie, ce sont les valeurs véhiculées du côté de Givry et Durbuy, cela va à l’encontre de ce qu’l’on prône chez nous ", conclut Jonathan Schinckus.