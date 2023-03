Julien Watrin gagne sa série à l’Euro et file en demi-finale

Dans une course parfaitement maîtrisée, Watrin s’est placé en 3e position au rabattement, dans la foulée de Bonevacia et Petrucciani, puis il a placé une accélération à 150 m de la ligne pour déposer assez aisément ses deux adversaires. Il a même pu s’autoriser un petit relâchement dans les derniers mètres, évitant ainsi de gaspiller trop d’énergie comme il avait pu le faire l’an dernier, lorsqu’il avait amélioré son record de Belgique dès les séries.

"J’ai tout gardé sous contrôle et j’ai pu terminer tranquillement, déclarait-il après la course. Cela m’a un peu surpris car je m’attendais à plus de résistance de mes concurrents. Je courais contre quelques gars avec beaucoup d’expérience au plus haut niveau. Mais tout s’est déroulé comme je le souhaitais et après 250 m, j’ai senti que les jambes tournaient bien. J’aborde les demi-finales avec confiance."

Ce vendredi soir, en demi-finale, le natif de Chenois sera versé dans la même série que le Norvégien Karsten Warholm, recordman du monde du 400 haies et grand favori de l’épreuve (il a bouclé sa série en 45.75). L’Espagnol Husillos (46.28 en série) et le Français Biron (46.50) devraient être ses autres principaux adversaires. Julien Watrin sera aligné au couloir 5, juste à côté de Warholm. Alexander Doom, l’autre Belge de l’épreuve, qualifié également, disputera, lui, la première des deux demi-finales.

Celles-ci débuteront à 19 h 35, heure locale et donc à 17 h 35, heure belge.

Rausch en lice ce samedi

Victoria Rausch, autre athlète de l’AC Dampicourt, qui s’aligne, elle, sous les couleurs grand-ducales, sera en lice ce samedi matin, lors des séries du 60 m haies. Ces séries débuteront à 8 h 35, heure belge.