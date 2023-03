Pour une première à Neufchâteau, Lonnoy aurait espéré un peu mieux

Largué depuis un long moment dans la course aux play-off et totalement rassuré sur son maintien depuis quelques semaines, Neufchâteau C n’a plus rien à jouer cette saison. Alors, faut-il en déduire que les Chestrolais vont terminer leurs six dernières rencontres les mains dans les poches ? "Certainement pas, répond Arnaud Lonnoy. Les coaches ont déjà dit que le but de cette fin de saison était de prendre un maximum de plaisir, de gagner le plus de matches possibles et de préparer la saison prochaine. Nous voulons terminer sur une note positive afin de faire oublier notre première partie de saison. Le but était de terminer plus haut au classement. Nous avions prouvé en ouverture à Rulles que nous pouvions rivaliser avec les meilleurs, mais nous n’avons pas confirmé."