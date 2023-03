Coupe: l'ODT Martelange peut faire douter LBA Halanzy

Après la qualification en début de semaine du RC Aubange et du Racing Arlon assez logiquement, il reste deux quarts de finale tout aussi ouverts ce vendredi soir. L’autre grosse pointure de la P1, le leader LBA Halanzy, accueille l’ODT Martelange, également premier de sa série, en P2, et en route vers l’élite provinciale. Une rencontre qui s’annonce des plus ouvertes. "Ce sera du costaud en face, prévient le coach minier Didier Muller. Nous pouvons compter sur un noyau au grand complet. La Coupe n’est pas le réel objectif pour nous. Et on n’est pas vraiment le grand favori de ce match au vu de la valeur du noyau de Martelange et de ses résultats." Du côté des Ardoisiers, on est allé visionner son futur adversaire en championnat début de semaine. "C’est une belle équipe, mais il est difficile de prédire ce qu’il adviendra dans sa petite salle, annonce le Martelangeois Arthur Hausman, qui affrontera son coéquipier du FC Arlon Gaëtan Rocca. Les deux formations proposent deux grosses attaques. L’équipe la mieux en place fera la différence. Nous, on y va pour voir si on a le niveau de cette P1, en espérant continuer sur notre lancée. C’est le match que tout compétiteur recherche. Et il faudra être au rendez-vous."