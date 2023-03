Oui, dans la mesure où je ressentais davantage la pression. L’an passé, je n’avais rien à perdre. Cette fois, je savais que je faisais partie des favorites, sans toutefois me considérer comme la favorite n° 1 puisque Pauline Detournay m’avait devancée de 4 secondes à Hannut, lors des championnats francophones.

Or, cette fois, vous l’avez précédée de plus de 40 secondes…

Oui, mais je ne pense pas qu’elle était dans sa meilleure forme, elle a lâché prise rapidement. Pour ma part, je n’ai pas le sentiment d’avoir fait une excellente course. J’ai souffert, notamment dans la montée. Ma mère m’a d’ailleurs avoué qu’elle m’avait rarement vue tirer une tête pareille en course (rires).

Vous êtes championne en cadettes 2e année, mais vous avez quand même été devancée par Fran Van Hollebeke qui est cadette 1re année. C’est un petit regret ?

Oui et non. Elle est très forte, elle m’avait déjà battue à Hannut et à Diest, mais je ne finis pas loin. J’aurais cependant voulu l’accrocher davantage. Elle est partie tôt, j’aurais dû rester derrière elle, mais je n’ai pas osé prendre ce risque. Je peux toutefois me montrer satisfaite de ma saison hivernale.

On ne vous a pas vue en indoor en revanche.

Non, je n’apprécie pas énormément. Tous ces tours de piste très courts, c’est assez monotone et puis, pour la respiration, la salle, ce n’est pas l’idéal. Je préfère courir en plein air.

Après ces deux titres nationaux en cross, vous espérez en remporter un sur piste durant la saison estivale ?

Ce serait bien, oui. L’an passé, sur 1 500 m, j’ai décroché le bronze au championnat francophone comme au championnat de Belgique, mais je n’en ai pas couru énormément. Hormis ces deux-là, il y a eu un 1 500 à Ninove, c’est tout. Avec un record à 4.50, c’est un chrono que j’aimerais améliorer.

En vous entraînant davantage ?

Non, je ne vais pas changer grand-chose cette année. Inutile de brusquer les choses. J’attendrai d’être en scolaires pour augmenter la charge d’entraînement.

Et le triathlon, vous en ferez encore ?

Oui. Même si je privilégie l’athlétisme, je compte encore prendre part à quelques épreuves de triathlon cette année. J’essaie d’aller deux fois par semaine en piscine pour me préparer. Mais le vélo, il va falloir que je m’y mette davantage.