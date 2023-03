Justin Wasterlain (Durbuy) Puni d’une rouge trois semaines plus tôt, il n’était pas sur la feuille de match, mais présent quand même sur la pelouse. Ou comment croire qu’on peut éviter une suspension, mais quand même se faire crucifier à l’ultime minute. Le calvaire de Durbuy se poursuit.

Défenseurs

Julien Robinet (Libramont) La journée internationale du droit des femmes approche à grands pas et le capitaine libramontois n’hésite pas à lancer déjà la campagne: "On a joué comme des gonzesses !" Direct, efficace, ce slogan. Bien plus en tout cas que les attaquants mauves.

Nicolas Prévot (La Roche) Une frappe des 25 m pour faire oublier 161 jours de disette. Ce n’est pas une petite grève chez bpost qui va empêcher le facteur de Samrée de distribuer un premier cadeau d’adieu.

José Jeunechamps (Virton) "On encaisse trop facilement", qu’il disait. Dans la foulée, c’est son staff qui a bien encaissé. Assurément la frappe la plus puissante du week-end. Quand on vous dit que la meilleure défense, c’est l’attaque.

Médians

Pol Leemans (Bastogne) "Rendre le jeu simple est souvent ce qu’il y a de plus compliqué", a dit le prophète Johan Cruyff. Message parfaitement reçu par le T1 de Bastogne si l’on en croit son analyse d’après-match: "J’avais dit aux joueurs qu’il fallait gagner ; le message n’est pas passé." Simple, clair, précis. Ce garçon ferait un malheur comme meneur de jeu.

Tom Rossignol (Bertrix) 16 ans, premiers instants en P3 et déjà un but. Encore une ascension fulgurante d’un Rossignol à Bertrix.

Bastien Querelle (Oppagne B) Auteur du premier but de son équipe face à Odeigne, Querelle a donc ouvert les hostilités.

Victor Bojanca (Rachecourt) Une frappe bien croisée, un lob bien ajusté pour la grosse surprise du week-end. Bojanca bonito.

Kevin Huberty (Freylange) Un but, deux assists. Les produits freylangeois devraient bien se vendre sur le marché des transferts et Kevin Huberty s’est déjà fait une belle place en vitrine.

Attaquants

Soufiane Boumediene (Mormont) L’attaquant mormontois a su trouver la clé pour déverrouiller la porte de la défense durbuysienne. C’était mieux que de la défoncer.

Ousmane Sow (Durbuy) Deux attaques tranchantes après le coup de sifflet final. Une contre l’arbitre, l’autre contre la presse. Joli doublé !