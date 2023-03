Juliette Thomas: "Cette médaille a plus de valeur que celle de 2021"

Une Luxembourgeoise sur le podium national du cross long chez les seniores, ce n’était plus arrivé depuis 1993 et la victoire de la Paliseuloise Véronique Collard (désormais émigrée en Brabant). Et on a même eu droit à deux pour le prix d’une cette fois, puisque Chloé Herbiet et Juliette Thomas ont pris les 2e et 3e places. La Famennoise a confirmé ses précédentes sorties et son indéniable progression. La Gaumaise, elle, encore assez novice sur le cross long, a marqué des points et emmagasiné de la confiance au prix d’une course bien maîtrisée qui lui a permis de déposer Victoria Warpy dans le sprint pour la médaille de bronze. "Je suis très satisfaite, dit la citoyenne de Vlessart. J’ai d’abord veillé à maintenir un écart minimum avec Victoria, puis quand je suis revenue sur elle, j’ai senti qu’elle était fatiguée. C’était dur pour moi aussi, mais j’apprécie ce circuit de Laeken, moins plat que les autres, avec des relances."