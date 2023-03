Tom Ventat: "Le BCCA Neufchâteau, je ne pouvais pas rêver mieux"

"Neufchâteau, c’est la meilleure option que je pouvais imaginer, lance Tom Ventat, qui quittera Esneux Saint-Louis (R1), pour rejoindre le BCCA au terme de la saison. C’est ce qui se fait de mieux en Wallonie, à part peut-être Royal IV Bruxelles. Le style de jeu, le type d’équipe, le coach, les installations, l’ambiance… tout s’est aligné pour moi. Et à tout cela, j’ajoute le fait de jouer en TDM1, bien sûr. Un aspect majeur aussi. Je ne pouvais pas rêver mieux comme proposition. "

Le garçon (1,90 m), qui fêtera ses 24 ans en mai prochain, a donc saisi la balle au bond. Il remplacera Alexis Pierre dans l’effectif. "J’ai toujours joué en n° 1, jusqu’à cette saison où on joue avec une double distribution, dit-il. Avec deux meneurs sur le terrain en même temps. Donc, il y a une alternance entre les postes n° 1 et n° 2."

Tom Ventat correspond exactement au style de jeu des Chestrolais. Ce qu’il va apporter à Neufchâteau ? "De la vitesse dans le jeu de transition. C’est ma première qualité. De la création, du jeu de pénétration, servir les autres. Ce sont mes points forts. Je m’estime bon défenseur, face à des joueurs de mon poste. Je vais au rebond offensif. Et je bouge assez bien sans ballon, pour trouver des espaces et créer le mouvement. " Pour alimenter le marquoir, il va plutôt attaquer l’anneau. "Je shoote aussi à mi-distance. à trois points, c’est moins dans mes habitudes."

Marc Hawley a déjà coaché son frère, Jonathan, durant une saison à Ninane. "Je ne connais pas encore Marc comme coach, confie-t-il. Je vais le découvrir, mais je n’en ai que des échos positifs. Et c’est une personne formidable. Un vrai gentleman."

Il découvrira la D2 nationale la saison prochaine. Un sacré bond de R1 en TDM1, donc. Mais il a déjà disputé trois saisons en D3, avec Esneux. "La D2, ça va être nouveau pour moi, oui. J’ai toujours eu envie de franchir des paliers. C’est super intéressant et excitant. À moi de travailler pour m’adapter et prouver que j’ai ma place à ce niveau-là et dans l’équipe."