Très difficile. J’ai beaucoup réfléchi. D’un côté, il y avait Neufchâteau et la 1re régionale. C’est quand même deux divisons au dessus. Cela fait deux ans que Nicolas Sturam me contacte et je ne pense pas que ce sera pour aller faire le banc là-bas. D’un autre côté, je suis très bien à Rulles. J’adore le club, je m’entends super bien avec toute l’équipe. C’est vraiment ici, à Rulles, que j’ai explosé ces deux dernières saisons.

Vous aviez aussi d’autres propositions ?

Oui. J’ai eu des propositions en P1, ainsi qu’à Arlon (2e régionale), et au Grand-Duché. Mais cela s’est joué entre Neufchâteau et Rulles.

Qu’est-ce qui a fait pencher la balance ?

C’est vraiment le niveau. Je veux jouer le plus haut possible.

Vous avez annoncé votre décision à vos équipiers vendredi dernier. Comment l’ont-ils pris ?

J’ai peut-être fait l’erreur de l’annoncer avant le match (NDLR: perdu contre Habay), plutôt qu’après… Mais je suis content de leur réaction. Ils étaient logiquement déçus, mais ils comprennent mon choix et ils sont contents pour moi.

Cette saison, Rulles peut encore être champion. Vous y croyez ?

Oui, bien sûr. Je le dis très clairement, on joue le titre. Je ne lâche pas l’équipe. On va travailler pour aller au bout. Ce serait bien pour moi de partir sur un titre.

L’adversaire qui sera le plus dangereux pour Rulles ?

Au vu des résultats actuellement, je dirais Musson. C’est l’équipe en forme.

Qui va terminer à la première place ?

Pour moi, ce sera Musson devant Athus, Rulles et Saint-Hubert.

Ne pas avoir l’avantage du terrain en play-off, ce n’est pas un problème pour Rulles ?

Je ne pense pas, même si c’est toujours mieux de jouer chez soi, oui. On sait qu’il y a toujours beaucoup de supporters et d’ambiance dans notre salle. L’année dernière, on a été gagner à Libramont (NDLR: mais pas à Arlon, en finale). On est capable de tout.

Pourquoi aviez-vous quitté Neufchâteau voici quatre ans ?

Une envie de changer et je m’entendais très bien avec Julien Basse, que j’ai rejoint à Saint-Mard. Je venais de disputer une saison en 2e régionale. À cette époque-là, je ne jouais pas tellement, je n’avais pas le niveau de la R2.

Le Simon Lamy de cette saison est plus fort que celui d’il y a quatre ans ?

C’est sûr. Et plus investi. J’ai plus confiance en moi aussi, quand il s’agit de prendre un shoot, par exemple. Je gère mieux mon stress en fin de match. J’ose plus. C’est un tout. Je suis plus fort dans le jeu et dans la tête.

Avec Neufchâteau B, ce sera (normalement) la 1re régionale. Un gros palier à franchir par rapport à la P1 ?

Oui, c’est clair. Deux divisions au-dessus, ce n’est pas rien. La 1re régionale, je ne connais pas du tout. Ce sera une découverte. Je me dis qu’il faut tenter l’expérience. Je ne crains rien de spécial, j’attends de voir. C’est un beau challenge, qui me motive.

Vous arriverez dans une équipe qui n’a pas de véritable poste 5…

Oui. J’en ai parlé avec Nicolas Sturam. J’ai ressenti qu’il voulait un grand qui saute et court vite. Un pivot de mon gabarit, pour s’imposer au rebond et claquer des dunks. Je me suis entraîné avec eux, j’ai senti que j’avais ma place au niveau du basket. Il y a moyen de faire ma place en tout cas. Je sais qu’il faudra jouer chaque fois avec beaucoup d’intensité, comme les matches de play-off en P1.