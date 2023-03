Dubois hospitalisé

Pour la réception de Sart, Manand est suspendu. F.Martin, G.Martin et Njia seront absents. Mathieu, Larue et Gavroy sont toujours blessés. Le coach Stéphane Dubois est actuellement hospitalisé pour un souci au niveau de son dos. Il a subi une infiltration ce mercredi et pourrait être opéré en fin de semaine suite à un souci au niveau lombaire. Il était déjà absent le week-end dernier

ETHE

Woillard croise Aubois

Aubois rentre dans le groupe après sa suspension ; Woillard fait le chemin inverse. A. Petit devrait être rentré de vacances. Arend et Collin sont plus qu’incertains. "Nous ne prendrons pas de risque à leur sujet souligne Sébastien Cognart. C’est un match ordinaire pour nous, pas une rencontre au sommet".

GOUVY

Geurde et Andrienne absents

Pour le match au sommet face à Ethe, deux joueurs manqueront à l’appel. En effet, Geurde et Andrianne sont blessés. Pirson est de retour de suspension.

SART

Faymonville pas encore confirmé

L’équipe s’est imposée 1-3 à Xhoris (P2 Liége) avec des buts de Shabani, A.Burton et L.Burton. Vissers a effectué son retour. Barbette (mollet) et Jacquet (genou) étaient absents, leur état sera évalué au fil des jours. Quentin Faymonville sera-t-il toujours T1 la saison prochaine ? "Pas d’info à ce sujet pour le moment, les pourparlers sont en cours" souligne-t-il.

OPPAGNE

Aslya touché

Mis à part Asly, aucun problème d’effectif pour le coach Valère Lamy qui dispose de tout son noyau pour accueillir Oppagne ce samedi soir.

MESSANCY

Hécatombe

C’est l’hécatombe pour la réception de Bastogne. Delongueville et Menon sont suspendus. Monhonval (pied), Charpentier (cuisse), Perrin (grippe), Caprasse (pied) et Hamadi (cuisse) sont sur la touche. Pour la saison prochaine, le coach Ollé-Nicolle n’a pas encore pris de décision. Il doit rencontrer les dirigeants ces prochains jours.

LONGLIER

Deux suspendus

Pour aller défier Vaux-Novillece dimanche, R.Toussaint et Vériter sont suspendus. Wallens fait le chemin inverse. Bernard, H.Noël et Evrard ont repris les entraînements mais ne sont pas encore en mesure de jouer.

VAUX-NOVILLE

Trois retours

Hubert est suspendu. Dans l’autre sens, le coach récupère les trois suspendus que sont Sagna, Clemens et Picard.

Arlon

Encore aucun départ

Pour le court déplacement à Freylange, Cachbach est suspendu ; Hayon est incertain. A. Hausman fait son retour après sa suspension. Philippe Gomrée, futur T1 du club, est venu assister à la rencontre face à Gouvy vendredi dernier. Il a déjà pu s’entretenir avec plusieurs joueurs en vue de la saison prochaine.

CHAUMONT

Tous au poste

Wattiaux est de retour de suspension. Le groupe est donc au complet pour accueillir La Roche.

BASTOGNE

Pol Leemans va rester

Pignon est suspendu. Guillaume, Gouard, Jacob et Thorn sont toujours out. Barry, qui souffrait d’une élongation, est de retour. Labranche (côtes) ne s’entraîne pas mais devrait pouvoir s’aligner samedi. "Pour la saison prochaine, il y a de fortes chances que je continue comme T1, souligne Pol Leemans. J’ai rencontré les dirigeants et c’est en bonne voie que ce soit en P1 ou en P2. Mais je crois toujours au maintien".

FREYLANGE

Avec Paquet ?

Pour le derby face à Arlon, seul Prijot sera absent. Paquet est incertain et devra se tester durant la semaine ou au pire samedi avant la rencontre.

HOUFFALOISE

Un suspendu en plus des blessés

Blaise (entorse) rejoint la longue liste de blessés que sont Tombal, Baoo, Chisogne, Freid, Kaya et Guillaume. Andrianne a repris la course et Putz les entraînements collectifs. Renquin est suspendu.

LA ROCHE

Pas mal d’absents

Beaucoup d’absents pour aller à Chaumont samedi soir. Bouillon, G.Van Geen, Demeuse et Van Massenhove sont en vacances. Volvert est blessé. Remy est de retour de suspension. Concernant la saison prochaine, toujours pas de prolongation connue pour le coach. Selon Olivier Remacle, le club avance positivement en termes de transferts.