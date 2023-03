Il y a quatre ans, nous avons eu l’opportunité de rejoindre Aubange avec une bande de copains venant principalement de Saint-Léger. Jouer avec les copains en fin de carrière est essentiel. Cela nous a réussi, puisque nous sommes montés en P1. Mais nous n’avons pas pu nous maintenir.

Comment avez-vous vécu la rencontre face à Jamoigne ?

Nous devions enchaîner trois rencontres où nous n’avions pas le droit à l’erreur, Arlon B, Jamoigne et, la semaine prochaine Châtillon. Il nous faut un 9 sur 9, car la suite du calendrier sera déterminante avec trois matchs successifs contre les trois premiers. On fera les comptes après. Contre Jamoigne, on a mal débuté, mais leur but a eu le mérite de nous réveiller. Finalement, on a pu dérouler sans trop de problème. Mathieu Bossenec a même marqué un but d’anthologie qui est passé à La Tribune, lundi soir.

Vous avez débuté la saison en mode mineur. Comment expliquez-vous ces résultats en dents de scie ?

Je ne sais pas vraiment pourquoi. En novembre, nous sommes passés à une défense à trois. Il a fallu un peu d’adaptation, mais maintenant nous avons trouvé notre équilibre. Nos avants se régalent, mais nous gardons nos lacunes défensives sur les reconversions. À part le couac à Habay, nous avons maîtrisé les neuf dernières rencontres.

Le tour final et une montée en P1 sont-ils à l’ordre du jour ?

Oui, nous visons le tour final. Nous verrons où nous en sommes après avoir affronté nos principaux concurrents. Si nous y participons, nous ferons tout pour nous imposer car nous sommes des compétiteurs. Si nous devions monter en P1, nous ne cracherions pas dessus. Ce serait une bonne chose pour le club, mais pas nécessairement pour l’équipe qui est vieillissante.

Aubange annonce souvent l’arrivée de nouveaux joueurs, qui n’ont pas toujours un apport décisif. Avec le Français Axel Jacotot arrivé au mercato, le club aurait-il réussi à dénicher une bonne pioche ?

Oui, Axel pèse beaucoup sur la défense et vient d’inscrire 2 buts en 2 matchs. C’est incontestablement un apport sur le terrain, comme en dehors. Il s’est parfaitement intégré.

Le club vient d’annoncer la reconduction du staff avec Luis Lino et Emmanuel Condemi. Logique ?

Tout à fait, ils sont là depuis quatre ans et font du bon boulot. C’est dans la logique d’une bonne entente avec les joueurs qui adhèrent parfaitement à leur vision du foot.

Vous voyez-vous terminer votre carrière à Aubange ?

Oui, il me reste l’une ou l’autre saison. Je joue en demi-défensif. J’oriente le jeu et beaucoup de ballons passent par moi. Avec Adrien Lespagnard, c’est nous qui décidons quand on doit emballer le match. Quand je raccrocherai les crampons, j’envisage de consacrer pas mal de temps au tennis.