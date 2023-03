Les cinq champions seront promus en P3 (Toernich, Bouillon A, Tellin, Bourdon et Vaux-sur-Sûre sont bien partis puisqu’ils comptent tous, minimum, six points d’avance sur leur plus proche poursuivant), ainsi que les quatre meilleurs deuxièmes. À deux mois de la fin des championnat, on fait le point sur la situation dans les cinq séries.

Pour l’heure, le meilleur deuxième est Lierneux avec 42 points engrangés en 18 matchs en 3E. Carlsbourg suit, en 3C, avec 42 points remportés en 19 journées. Si les championnat s’arrêtaient aujourd’hui, Habay-la-Neuve B (3B) et Heyd (3D) monteraient également en P2. Les deux équipes affichent le même bilan: 39 points en 18 matchs.

À l’heure actuelle, le moins bon deuxième, donc celui qui resterait sur le carreau, est celui de 3A: Messancy B et Sainte-Marie-sur-Semois n’ont pris que 36 points sur 54.

Dès lors que les cinq séries ne comptent pas le même nombre d’équipes (14 en 3A, 3B et 3D ; 16 en 3C et 3E), il faudra pour rappel appliquer un coefficient en fin de saison pour comparer les deuxièmes. Autre rappel: en cas d’égalité de points entre plusieurs deuxièmes de séries différentes, le nombre de victoires puis le goal-average et le nombre de buts marqués interviendront. En cas d’égalité totale, on procédera à un tirage au sort.

Dernière précision: Nothomb B, actuellement quatrième en 3A, ne pourra se hisser en P2 que si son équipe A monte en P1.

Retrouvez, ci-dessous, un tableau récupitulatif des équipes en lice pour la deuxième place (MJ = matchs joués ; Pts = nombre de points ; Sur 20 m. = le nombre de points rapportés à 20 matchs) dans chaque série.