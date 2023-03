Le Gaumais Nicolas Navet explose de plus d'une minute son record du 10 km à Givet

Nicolas Navet s’est plus que rassuré à cinq semaines du marathon de Paris, prévu le 2 avril. Vainqueur dimanche du 10 km de Givet, il a pulvérisé son précédent record de plus d’une minute, en le portant de 32.20 (au national en août dernier) à 31.07. "Je bats Clément Lothellerie (31.11), un ancien cycliste professionnel de chez Cofidis, et Kamel Daoudji (31.31) de Longwy. Bref, du lourd, sourit le Gaumais. On était six en tête, puis à mi-course on s’est retrouvé à trois et les deux derniers kilomètres à deux, avec Lothellerie. Il y avait beaucoup de vent. Je l’ai joué l’expérience, en ne prenant pas de relais de la course, comme me l’avait aussi conseillé Justin (NDLR: Mahieu, son coach). L’arrivée avait lieu sur une piste d’athlétisme en cendrée. Je l’ai battu au sprint, en le passant à 250 m de la ligne. Hormis les mille derniers mètres, je n’ai jamais été dans le dur."