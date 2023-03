Jourdan, plus aussi persuadé de voir Florenville champion en P2B

Et s’il avait fallu désigner un vainqueur, Thierry Jourdan aurait donné le point à Ochamps. "Je pense que les Canaris auraient mérité de mener de deux buts au repos, dit-il. Mais en seconde période, Florenville est revenu dans le match avec quelques occasions. Après, Florenville n’a pas marqué dans son temps fort et Ochamps aurait dû faire le break avec un peu plus de collectif et de lucidité. Cela devait être 0-2. Il y a aussi ce but de Maxime Gourmet annulé. Fabian Boulard, qui est bien mis, me dit qu’il n’est pas hors-jeu, mais bon, sans assistant, bon courage à l’arbitre hein ! Cela s’est joué sur des détails, mais je pense quand même que c’est Ochamps qui a perdu deux points. Quand tu te prends un but à la dernière seconde, tu as des regrets même si un partage à Florenville est un bon point dans l’absolu"

Si Thierry Jourdan voit Ochamps chaque semaine, il n’avait pas encore vu Florenville à l’œuvre. "Je m’attendais à autre chose de la part de cette équipe, avoue Thierry Jourdan. Je pensais que les Florentins étaient partis pour survoler la fin du championnat, mais ce ne sera pas le cas. Et Libin revient bien. C’est difficile de dire qui va sortir, mais quand on voit la série, celui qui va monter aura difficile à l’étage au-dessus. Mon favori ? Avant samedi, je disais Florenville. Désormais, je ne suis plus aussi affirmatif. J’hésite avec Libin."

"Clément et Baptiste ? Ils peuvent mieux faire"

Ancien comitard et ancien coach d’Ochamps, Thierry Jourdan continue à suivre Ochamps. Encore plus depuis que Clément et Baptiste, ses deux fils, sont rentrés au bercail. "La saison d’Ochamps est réussie. Je ne m’attendais pas spécialement à ce que les Canaris jouent les premiers rôles même si quand tu vois l’équipe alignée, c’est n’est pas si surprenant que cela, dit-il. Et je pense même que Ochamps pourra avoir des regrets avec la défaite à Orgeo ou le partage contre Corbion. Mais bon, Ochamps a eu plus de réussite dans d’autres matches donc, on va dire que cela s’équilibre. La bonne chose, c’est de voir que des jeunes arrivent à la porte de l’équipe A, mais il ne faut pas brûler les étapes non plus. La saison de Clément et Baptiste ? Les deux peuvent mieux faire. On va dire que je ne suis pas toujours en adéquation avec la manière dont ils préparent leurs matches, mais je n’en dirai pas plus (rires). Et plus globalement, quand j’entends les échos d’excuses que peuvent sortir certains pour ne pas aller à l’entraînement ou au match, je suis content de ne plus être coach. Je n’aurais jamais pu accepter cela (rires). Mais bon, ce n’est que de la P2 et si les noyaux sont plus grands qu’avant, c’est aussi pour pouvoir répondre à cela."