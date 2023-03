François Deglin, maître de sa classe au RS de la l'Homme

Il avait fière allure le plateau de la première manche du championnat des rallyes-sprints de la fédération Wallonie-Bruxelles. 116 équipages avaient répondu à l’appel du CMP Chiny, de quoi ravir les organisateurs. Parmi ces pilotes et copilotes présents, quelques locaux dont François Deglin associé à Aurore Rolin, un fidèle de l’épreuve venu en voisin. C’est d’ailleurs au RS de la l’Homme qu’il se lance dans le rallye au volant d’une Peugeot 106 en 2017. Une première écourtée par un abandon. La suite est nettement plus positive. À chacune des cinq éditions suivantes, il remporte sa classe, terminant même sur la troisième marche du podium en 2020. C’est au pied de celui-ci que le garagiste libramontois finit cette année tout en s’adjugeant la classe 3-8 au volant de sa petite Corsa (1400cc). Vu la qualité du plateau et la concurrence dans les différentes classes, on peut parler ici d’une fameuse performance comme le confirme notre homme qui visait un top dix au général. "Une journée au top. J’ai poussé l’auto à la limite et par rapport à l’édition précédente, j’améliore de près d’une seconde au kilomètre", dit-il. François frappe fort d’emblée avec un quatrième temps dans la première boucle. Une position qu’il conservera tout au long de la journée. À 28 ans, celui qui ne jure que par la Corsa et dont le pilotage peut-être comparé au regretté Bruno Blaise dont il était un ami, signe sans aucun doute sa plus belle prestation dans son jardin.