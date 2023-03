Bogaert (Heyd): "La montée? Si pas cette saison, la prochaine"

Si Heyd avait déjà montré ses qualités défensives, l’équipe a passé un cap offensif cette saison. Les transferts estivaux répondent présent face aux buts (voir classement des buteurs). L’année passée, le meilleur buteur heydois était le défenseur Guillaume Harzimont avec… 5 buts. Martin Cambron en chiffre déjà 14 depuis l’entame du championnat. "C’est la meilleure équipe avec laquelle j’ai joué, poursuit celui qui joue sa cinquième saison en Sang et Or. Nous avons de l’expérience et deux super coaches. Au-delà de ça, l’ambiance dans le groupe est géniale. Il n’y a pas de secret: tous les joueurs vivent dans le coin."

La "bro-mance" avec Xavier Vincent

Utilisé sur le côté droit quand le staff heydois choisissait d’aligner une défense à trois, Jean-Vincent Bogaert a retrouvé une place dans l’axe d’un quatre arrière. "Je m’adapte aux choix du coach, mais j’ai toujours joué à ce poste et m’y sens le mieux."

L’habitant de Harre y a découvert Xavier Vincent, arrivé cet été de Melreux. Depuis, c’est la véritable "bro-mance" dans l’axe de la défense pour les deux joueurs les plus utilisés par David Van Brussel.

"Je m’éclate avec Xavier, on est complémentaire. Il a un excellent jeu de tête, d’où encore son but sur corner samedi. Moi, je recule un peu pour jouer en couverture. Avec Harzi et Anto (Guillaume Harzimont et Antonin Burton) sur les côtés, ça se passe super-bien."

Heyd champion, Heyd en P2 ou Heyd en P3, le défenseur sera toujours étoilé la saison prochaine. "Si on ne monte pas, ce sera pour l’année prochaine, car 90% du groupe rempile", annonce l’ex-Izierois, qui aurait pu rejoindre le nouveau projet de son premier club: "je retournerai peut-être un jour à Izier, mais je me sens trop bien à Heyd pour l’instant."

À 26 ans, il espère aussi franchir un cap sportif dans les saisons à venir. "Je n’ai jamais joué en P2 et j’aimerais m’y essayer. Je pense avoir le niveau. Peut-être que je n’essayerai jamais, mais j’espère que ce sera avec Heyd."