J’avais accepté de prendre la tête de l’équipe parce que l’on me proposait de travailler avec un groupe comptant de nombreux joueurs qui évoluaient au niveau des U19. Et qu’il y avait un bon potentiel. Au fil des mois, on a bien progressé avec ce groupe et j’ai l’envie de continuer leur post-formation la saison prochaine.

Un groupe qui a dû très vite gagner en maturité suite à l’arrêt ou aux blessures de quelques cadres…

En effet, on a rapidement perdu quelques éléments mais d’un autre côté, ça a permis aux jeunes de pouvoir s’installer dans l’équipe. Encadrés par un joueur plus expérimenté dans chaque ligne. Et on peut dire que leur apprentissage a été plus rapide que prévu mais on ne va pas s’en plaindre.

Ce qui aussi à remarquer dans votre équipe, c’est que l’on voit avant tout un groupe plutôt que des individualités…

C’est notre philosophie de jeu à Éric (Serwy, le T2) et à moi. On a la chance de pouvoir compter sur une vingtaine de joueurs régulièrement à l’entraînement dont une dizaine de jeunes qui sont aux études à Liège. D’ailleurs, ces derniers se fréquentent aussi là-bas, ce qui renforce encore un peu plus l’esprit d’équipe.

Comment voyez-vous évoluer votre équipe pour les mois à venir et la saison prochaine ?

On travaille sereinement sans la moindre pression. Ce qui est important pour de jeunes joueurs. Donc, notre envie est de continuer leur post-formation tout en essayant de pouvoir les encadrer au mieux. C’est pour ça que l’on n’est pas contre l’arrivée de l’un ou l’autre jeune qui souhaiteraient nous rejoindre mais on aimerait aussi trouver la ou les perles rares, âgés en 25 et 30 ans, qui pourraient les encadrer.

Cela pourrait vous permettre de diriger l’équipe depuis le banc ?

Difficile à dire. Si je trouve un joueur, plus jeune que moi et expérimenté pour jouer à mon poste, je pourrais imaginer la chose. Mais d’un autre côté, la forme et le physique sont encore là et jouer à côté, cela permet aussi de donner plus facilement les consignes.