Raphaël Vazzana (Arlon): "On veut trop faire le beau jeu"

Les Arlonais ont eu le monopole du ballon durant la grande majorité des débats, mais une fois de plus, ce fut une domination stérile. Ils n’ont pas été dangereux à l’approche du rectangle. "Depuis quelques matches, on a difficile à pénétrer dans la surface, relève Raphaël Vazzana. J’ai l’impression que parfois, on veut trop faire le beau jeu, et on ne va pas à l’essentiel. Au lieu de tenter des frappes de loin ou de provoquer des duels. Mais je suis sûr qu’un Lucas Lamotte va nous apporter un plus. Il a un très bon pied gauche et il frappe régulièrement. Vendredi, il était souvent enfermé. Il y avait du monde sur lui. "

Finalement, ça a été le même scénario qu’à l’aller, avec un Gouvy dominé dans le jeu mais qui mène 2-0 au repos et l’emporte 2-1. "Gouvy ne m’a pas impressionné du tout, poursuit le défenseur arlonais. Pas une fois, dans le jeu, on a été mis en difficulté. Oui, le grand dans le milieu (NDLR: Burton) gagne pas mal de duels. Mais leur jeu, ce sont des ballons devant, et des duels. Mais bon, ils nous battent deux fois, donc le mérite leur revient."

Ce qui a fait le plus discuter dans les gradins et la buvette, vendredi soir, c’est le penalty accordé à Gouvy et celui réclamé par Arlon en toute fin de match, mais non sifflé. "Lakaye se protège et le ballon va sur son coude, qui est dans le prolongement de son dos, c’est tout, assure Raphaël Vazzana. C’est à l’appréciation de l’arbitre. Mais en fin de match, sur une frappe de Lakaye justement, on voit clairement le geste du défenseur de Gouvy. Il reste face à la balle et il fait un geste du bras qui empêche le ballon de passer. Pas un geste de 30 cm, mais il bouge quand même. C’est très frustrant. "

Le derby à Freylange samedi

Quelques minutes plus tard, la rentrée aux vestiaires n’a pas été des plus calmes… "Cela arrive dans le sport, note le Liégeois. Il y a cette phase du penalty non sifflé. Et des petites discussions aussi. Cela a un peu chauffé tout le monde. Mais aucun coup n’a été donné. Et pas d’insulte. Juste des petites échauffourées."

Les Arlonais, qui ont un match en retard, ont manqué une belle opportunité de revenir à trois longueurs de Gouvy. "Notre objectif reste le même, c’est le tour final. Et on va tout faire pour y arriver. Là, c’était un très bon coup à jouer et on n’a pas saisi l’opportunité. Mais il nous reste des gros matches. Ça va se décider dans les deux, trois prochaines semaines. On ne doit pas accumuler les erreurs, sinon on ne saura pas les rattraper. Le derby à Freylange (samedi) ? On sait ce qui se passe là-bas, oui. Mais on sait aussi que ce ne sera pas un match facile. Les gars qui seront sur le terrain voudront battre Arlon, comme toutes les équipes. "