Dany Verlinden traverse toute la Belgique pour entraîner les gardiens de Virton (vidéo)

Après l’avoir côtoyé au Cercle de Bruges, c’est samedi soir que José Jeunechamps lui a proposé de le rejoindre dans son projet de sauver l’Excelsior Virton, quelques heures après avoir posé son ultimatum à ses dirigeants donc. Malgré la distance, Dany Verlinden n’a pas mis très longtemps a donné son accord. “J’étais d’abord un petit peu surpris, avoue l’ancien gardien. Mais je savais que José et Tara (NDLR : Jérémy Taravel) étaient là. Ce n’étaient pas des inconnus pour moi, c’est pour ça que j’ai dit oui.”

©Mathieu Golinvaux

Virton désormais relégué à huit points, Dany Verlinden a donc accepté d’associer à une mission qui s’annonce désormais très compliquée, mais pas encore impossible. “J’étais de toute façon sans club, reprend celui qui a été cinq fois champion de Belgique avec le Club de Bruges. Dans le football, tout est possible. Il reste neuf matches à jouer, donc 27 points à prendre. Les deux prochains seront très importants et on va donc tout faire pour essayer de gagner. J’ai découvert Virton et j’ai vu des choses qui n’étaient pas si mauvaises, mais si tu es dernier, c’est qu’il y a des raisons.”

De son côté, José Jeunechamps a répété ce mardi qu’il voulait un staff totalement motivé à réussir cet objectif, ce qui n’était plus, selon lui, le cas de ceux qui ont été mis à la porte ce week-end. En plus de Damien Broothaerts et Dany Verlinden, un analyste vidéo est encore attendu, ainsi qu’un nouveau kiné pour travailler aux côtés de Samuel Bodet qui ne peut pas toujours être présent. Hervé Kagé a lui été réintégré.

Damien Broothaerts s'occupe désormais du physique du noyau virtonais. ©Mathieu Golinvaux

S’il connaissait déjà Anthony Sadin, le nouvel entraîneur des gardiens a découvert les deux autres, dont Thomas Vincensini, l’actuel titulaire. “Mais de ce que j’ai pu voir, ce n’était pas mauvais, estime Verlinden. Désormais, je vais essayer de donner beaucoup de confiance et surtout de le faire travailler dur. Quand tu es dans la position de Virton, la confiance est souvent partie, alors il faut tout faire pour qu’il relève la tête.”

Et si Virton a déjà encaissé 40 buts cette saison, Dany Verlinden veut relativiser cette statistique. “Parce que ce n’est pas le gardien qui est toujours responsable, termine-t-il. C’est aussi la faute de la défense et du milieu de terrain. Tu attaques ensemble et tu défends ensemble.”

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux