"Je comprends que le score étonne les gens, commente le coach borquin Antoine Noël. Je pense que certains ont cru qu’Athus était déforcé. Mais il ne manquait que leur pivot Fisch. Et nous, on n’avait pas Bastien Gilain. Le score est forcé. à la fin, Athus lâche, et nous, on joue libéré et on met nos shoots. "

Rien à voir, on l’a compris, avec le Saint-Hubert du week-end précédent à Arlon. "La défaite à Arlon a fait du bien, en fait, poursuit Antoine Noël. Elle nous a permis de remettre les pendules à l’heure. On ne s’est pas trop attardé dessus, mais on voulait réagir. On a démarré le match très sérieusement, en étant appliqué. Les gamins m’ont vraiment épaté. Cela veut dire qu’on travaille bien. Ce Saint-Hubert-là mérite évidemment sa place dans le Top 4. Les Athusiens ? Je pense qu’ils ont eu, clairement, un jour sans."

Et le coach borquin de regarder vers l’avant: "Avant deux déplacements que je crains et qui seront compliqués (à Neufchâteau et à Musson), cette victoire est très précieuse. " Et elle est presque synonyme de play-off. Sur ses cinq derniers matches, Saint-Hubert devra encore en gagner deux, voire un seul (si Habay perd une fois), pour décrocher son sésame.

Habay maintient la pression

De son côté, Habay va devenir la bête noire de Rulles. Après avoir déjà dominé les Rullots l’année dernière, et au match aller cette saison, les hommes de Jonathan Sauvey ont remis ça, vendredi, en terre rullote (60-61). "Rulles nous a quand même battus en Coupe ", regrette le coach habaysien.

Vendredi, inutile de tourner autour du pot, ce n’était pas un grand match. "C’est le moins mauvais qui a gagné, souligne Jonathan Sauvey. C’était un basket du vendredi soir. Rulles n’a mené qu’une fois, dans la dernière minute. On en voulait plus qu’eux. Mais on a manqué de constance, c’est un problème depuis le début de la saison. On n’aurait pas dû se faire peur comme cela. "

Habay l’emporte grâce à un missile de Schloremberg, après que Lamy ait donné les commandes aux siens (60-58). Les Rullots ont ensuite eu une balle de match. "Mais on a bien défendu et Simon Lamy a dû prendre un shoot à dix mètres, raconte le coach habaysien. On peut avoir des regrets, par rapport au Top 4, quand on voit qu’on est capable d’aller gagner à Libramont et à Rulles. Mais les quatre équipes devant nous méritent leur place en play-off plus que nous, parce qu’on n’a pas été régulier du tout. On est responsable. On perd deux fois contre Saint-Hubert, en plus. Et là, en battant Athus, les Borquins prouvent qu’ils ont leur place dans le Top 4. Je suis quand même content. On ne salope pas notre fin de championnat et on joue le jeu jusqu’au bout. On met de la pression sur Saint-Hubert pour ses derniers matches. Nous, il nous reste trois matches (Arlon, Saint-Léger et Fratin) et on veut bien sûr les gagner tous les trois. "