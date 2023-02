Sébastien Leva se tâte: Assenois, Chaumont ou fin de carrière?

Que Stéphane Dubois se rassure, son ailier n’est pas encore parti. "Je suis en pleine réflexion, dit-il. Et pour tout vous dire, mon option n°1 à l’heure actuelle, c’est plutôt d’arrêter le foot. Mon corps commence à tirer la langue. Après les matchs, je suis cassé pendant trois ou quatre jours. Je dois presque descendre les escaliers sur les fesses et j’ai du mal à porter mes enfants. Dans ces conditions, je me demande si cela vaut le coup de continuer. On fait du sport pour se sentir bien, pas pour souffrir. Donc ce sera Assenois, Chaumont ou la fin de carrière. Ce qui est certain, c’est que je n’irai pas dans un autre club pour jouer en P2."

"On a chanté dans le car sur le chemin du retour"

L’éventuel maintien d’Assenois en première provinciale pèsera-t-il dans la balance ? Possible. "Je préfère quand même la P1 à la P2, dit-il. Le jeu est plus agréable, plus rapide, moins rentre-dedans. Et comme je n’ai pas un physique de bodybuilder… Notre championnat est un peu décevant, mais nous avons été sérieusement handicapés par les blessures. Je pense qu’il y avait la place pour se sauver. Enfin, je parle à l’imparfait, mais nous ne sommes pas encore condamnés."

Il reste de l’espoir, en effet. Non seulement parce que Givry et Durbuy pourraient très bien ne pas inscrire d’équipe en P1 la saison prochaine, mais aussi parce qu’Assenois retrouve des couleurs depuis une dizaine de jours. "Si on avait joué tout le championnat comme les deux derniers matchs, nous serions tout près de Chaumont, assure l’ancien Soulier d’or provincial. À Oppagne samedi, nous n’avons pas développé un football extraordinaire, mais nous étions bien en place et présents dans les duels. Si on conserve cette mentalité, on prendra encore des points. Malgré la défaite, nous avons chanté dans le car sur le chemin du retour, c’est assez révélateur."

Son favori dans la lutte pour le titre ? "Ethe ou Oppagne. Les Gaumais ont un jeu plus léché, mais les Gaulois restent des durs à cuire. Ils s’arrachent pendant 90 minutes. Gouvy ? Ils nous ont mis un 0-5 chez nous, mais nous n’avions aucun remplaçant ce jour-là et ils ne m’avaient pas impressionné."