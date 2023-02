News de nos expatriés : Moris mange son pain noir, Siquet frustré

Henen remplacé Titulaire lors du derby flandrien opposant Courtrai à Zulte-Waregem (3-3), et crédité d’une note de 6 dans la plupart des quotidiens flamands, David Henen a toutefois été remplacé au repos par Bruno.

Une demi-heure pour Guillaume Battu par Malines, Seraing s’enfonce dans le bas du tableau. Timothy Martin, Mathieu Cachbach et Valentin Guillaume étaient tous trois sur le banc. Le premier y est resté, le second a joué un quart d’heure, le troisième est entré à une demi-heure du terme, sans pouvoir changer quoi que ce soit au scénario du match.

Siquet et le Cercle frustrés Malgré une supériorité numérique de plus de 70 minutes, le CS Bruges d’Hugo Siquet a dû se contenter d’un partage à Eupen (privé pour plusieurs semaines de Jérôme Déom). Le Famennois a joué les 90 minutes dans son couloir droit ; il était à l’origine d’une des plus belles occasions du Cercle (hormis les deux buts).

Emond Renaud Emond était sur le banc pour débuter le Clasico dimanche soir, à Anderlecht. Il est monté au jeu pour le dernier quart d’heure alors que le score final était déjà acquis.

Dortmund sourit, Meunier moins En Allemagne, Dortmund s’est imposé à Hoffenheim (0-1) et reste en première ligne au classement, à la même hauteur que le Bayern, lequel a battu l’Union Berlin dans le sommet du week-end. En revanche, pour Thomas Meunier, les choses sont plus compliquées puisque l’Ardennais n’a de nouveau pas quitté le banc samedi.

Castagne surpris par Martinelli Quelques jours après s’être frotté à Marcus Rashford (Manchester UInited), l’un des attaquants les plus performants dans le monde actuellement, Timothy Castagne affrontait Arsenal et le virevoltant Martinelli samedi. Les Foxes et le Diable rouge ont plutôt assuré défensivement dans l’ensemble, ne concédant que peu d’occasions. Mais l’une d’elles a suffi aux Gunners pour s’imposer sur un score… Arsenal et conserver la tête en Premier League. Cet unique but a été inscrit par Martinelli. Servi par Trossard, l’ailier brésilien a profité d’un replacement un peu tardif de Castagne pour s’en aller tromper Danny Ward.

Bassette n’a pas quitté le banc Après son exploit du week-end précédent, Norman Bassette figurait dans le groupe de Caen qui a pris la mesure de Guingamp (1-2). Il n’a cependant pas quitté le banc cette fois, son équipe devant surtout assurer défensivement dans la fin de partie.